Mille Stelle è la canzone della fiction Rai Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Testo e significato del brano scritto da Nada e Andrea Farri

Noi fiction Rai remake di This Is Us si è avvalsa della collaborazione di Nada e Andrea Farri. I due hanno scritto la canzone portante della colonna sonora già ascoltata da giorni nel promo della fiction. “Mille stelle vengono giù” è già un motivetto che in tanti stanno intonando, la canzone è inoltre presente da alcuni giorni anche su Spotify. Durante la conferenza stampa di presentazione di Noi, il protagonista Lino Guanciale ha speso delle parole importanti per il brano di Nada e Andrea Ferri. L’attore ha sottolineato come la canzone sia perfetta per la serie perché rispecchia il lavoro di grande intimità dove ogni parte è integrata con le altre.

Mille stelle significato canzone Nada

Era già successo per Makari che artisti famosi si erano cimentati nella scrittura e incisione di canzoni originali che accompagnassero una serie. Mille Stelle è la conferma di questo trend e vede protagonista Nada, già scelta da Paolo Sorrentino nel 2016. Il regista Premio Oscar ha voluto una sua canzone nella serie The Young Pope, Senza un Perché. Il significato di Mille Stelle è molto originale e allo stesso tempo specchio del senso di famiglia che con le sue difficoltà affronta il corso della storia in cui vive.

È il racconto di un amore che unisce due personalità diverse, un uomo e una donna che si spogliano della corazza che si sono creati per difendersi e si abbandonano nelle braccia uno dell’altro per affrontare la quotidianità della vita nella sua durezza ma anche bellezza. In particolare questo concetto è espresso in un passaggio cruciale del brano Io che sono terra, ti amo come una donna / Ti amo come un uomo / Tutto il male che taglio, tutto il bene che voglio. Le stelle sono la personificazione dell’amore e proprio loro arrivano all’improvvisano per avvolgere una coppia e la persona amata si chiede proprio dove sei per celebrare l’essenza dell’unione di coppia.

Mille stelle testo

Io sono qui da miliardi di anni

Sono qui

E sono solo due giorni che ci penso

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Dove sei, dove sei

Dove sei

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Cosa sei, cosa sei

Cosa sei

[Post-Ritornello]

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Io che sono terra, ti amo come una donna

Ti amo come un uomo

Tutto il male che taglio, tutto il bene che voglio

Mille stelle vengono giù

Mille stеlle vengono giù

Dove sеi, dove sei

Dove sei

Mille stelle vengono giù

Mille stelle vengono giù

Cosa sei, cosa sei

Attraverso la mia vita

Attraverso la mia vita

Il mondo è solo un’idea (Solo un idea)

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na, na-na

Na, na-na, na-na

