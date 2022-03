Chi é Mr. Cherry dello Show dei Record: più di lui nessuno

Tutto su Mr. Cherry, il maggior detentore di record al mondo, tra i protagonisti dello Show dei Record, il programma di Canale 5 dedicato ai Guinness World Records.

Se dici record dici Mr. Cherry. Il pubblico italiano più generalista probabilmente non lo conosce, ma questo simpatico giapponese è una vera e propria star tra gli appassionati del mondo dei Guinness World Records.

Stiamo parlando infatti del detentore del record dei record, quello del maggior numero di record mondiali in assoluto. Ma chi è esattamente, e cosa si sa su di lui e la sua vita? Scopriamo qualcosa di più sul personaggio che sarà tra i protagonisti dello Show dei Record 2022, in onda questa sera, domenica 6 marzo, in prima serata su Canale 5.

Alla scoperta di Mr. Cherry

Nessuno ne ha più di lui: sono 22 i primati mondiali detenuti da questo signore giapponese, compreso quello del maggior numero di noci schiacciate sedendosi. Lo ha stabilito nel 2013, per capirci, durante lo show per ragazzi Officially Amazing dell’emittente britannica CBBC, evento che lo ha reso famoso a livello globale.

Il vero nome di Mr. Cherry non è noto, ma è conosciuto anche come Cherry Yoshitake. È nato il 13 ottobre 1980 in Giappone, e ha quindi 42 anni; di mestiere fa il comico televisivo, com’è evidente dalla scelta di record piuttosto bizzarri e divertenti, ma anche dalla sua carismatica personalità e dalla sua mimica facciale. Il che non toglie che, per superarli, si sottoponga continuamente a impegnativi allenamenti!

Alto 179 cm per 90 kg di peso, Mr. Cherry gira gli show tv di tutto il mondo per infrangere nuovi record, assieme alla sua fidata assistente Chikki, e adesso è arrivato anche in Italia per partecipare allo Show dei Record come concorrente straniero.

