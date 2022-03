Isola dei famosi 2022 quando inzia? Data slittata

Quando inizia l’edizione del 2022 dell’Isola dei famosi? Scopriamo tutto quanto a riguardo e perché l’avvio della nuova stagione del reality è slittato.

Mentre il Grande Fratello Vip sta giungendo alle sue battute finali, sale l’attesa per l’inizio di un altro amatissimo reality di Mediaset, ovvero l’Isola dei famosi. Lo show dei naufraghi partirà subito dopo la conclusione di quello di Alfonso Signorini, la cui finale è prevista per lunedì 14 marzo. Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo sull’edizione 2022 dell’Isola dei famosi.

Quando inizia l’Isola dei famosi 2022

L’Isola dei famosi prenderà in tutto e per tutto il posto del Grande Fratello Vip. La nuova edizione partirà lunedì 21 marzo, come annunciato da Ilary Blasi durante Michelle Impossible, e la programmazione proseguirà per i successivi lunedì e giovedì. La data d’inizio dello show è stata rinviata proprio a causa del prolungamento dell’attuale edizione del GF Vip, la cui finale è prevista per il 14 marzo. Tempo una settimana dunque e prenderà il via un altro amatissimo reality show su Canale 5.

L’Isola dei famosi 2022: il cast

Nell’edizione che sta per partire, il cast dell’Isola dei famosi si dividerà in coppie e single. Ecco come saranno così divisi:

Le coppie:

I Cugini di Campagna (due di loro)

Clemente Russo con la moglie Laura

Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro

Lory Del Santo col fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo

I Single:

Marco Melandri

Antonio Zequila

Roger Balduino

Blind

Nicolas Vaporidis

Ilona Staller

Floriana Secondi

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djordjevic

Alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, mentre gli opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel ruolo di inviato torna invece Alvin. Manca poco dunque e finalmente tornerà anche l’Isola dei famosi, pronto a prendere il posto del Grande Fratello Vip nella programmazione di Canale 5.

