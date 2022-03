Peaky Blinders 6 quando esce su Netflix: streaming gratis legale

Peaky Blinders 6 sarà l’ultima stagione della serie TV britannica creata da Steven Knight, con protagonista Cillian Murphy. Al termine di questi episodi però la storia non si concluderà. È stato infatti già annunciato un film.

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare Peaky Blinders 6 anche in Italia. Ad oggi, infatti, è disponibile unicamente su BBC. Quando sarà possibile vedere i nuovi episodi su Netflix?

Peaky Blinders 6 su Netflix: quando esce

Peaky Blinders è una serie nata nel 2013, che deve il proprio successo all’ottimo mix di un cast stellare e una sceneggiatura a dir poco avvincente. La serie di Steven Knight mescola ottimamente elementi reali e storici ad altri puramente inventati. La banda dei Peaky Blinders di Birmingham è realmente esistita. Attiva nel XX secolo. Altro elemento veritiero è il devastante effetto della Prima Guerra Mondiale su una certa classe sociale.

È indubbio, però, che lo show sia divenuto un fenomeno globale grazie alla distribuzione su Netflix. Sulla piattaforma streaming sono disponibili le cinque stagioni andate in onda nell’ultimo decennio, o quasi. Per ora la sesta stagione va invece in onda unicamente su BBC, in televisione e in streaming. A quando l’arrivo su Netflix degli episodi dell’ultimo ciclo dello show con Cillian Murphy?

Come già accaduto in passato, l’accordo tra BBC e Netflix prevede che la serie vada in onda nella sua interezza sulla rete britannica prima di poter procedere al caricamento sulla piattaforma. Basti pensare alla quinta stagione, ad esempio, che ha impiegato circa due settimane ad apparire nell’ampio catalogo online, dopo però il season finale del 22 settembre 2019.

Nel caso della sesta stagione di Peaky Blinders l’ultimo episodio andrà in onda il 3 aprile. È facile pensare come si possa prevedere un lancio in streaming tra l’11 e il 17 aprile, in tempo per festeggiare Pasqua in compagnia di Tommy Shelby.

Peaky Blinders 6 gratis streaming

Vi è però un modo per vedere Peaky Blinders 6 fin da subito, gratis in streaming. La serie è infatti disponibile, con tutte le sue stagioni, ultima compresa, sulla piattaforma BBC iPlayer, totalmente gratuita. La serie con Cillian Murphy è qui disponibile senza alcun costo. È bene precisare, però, come il servizio sia disponibile unicamente per chi si trova nel Regno Unito. Come fare, dunque, per vederla in Italia? Occorre procurarsi una VPN che possa “mascherare” il proprio IP, risultando negli UK.

