Clamorosa eliminazione al Grande Fratello VIP nella puntata in onda il 7 marzo. Scopriamo chi è stato eliminato a sette giorni dalla finale

Colpo di scena nella puntata del 7 marzo del Grande Fratello VIP. Due eliminazioni ad una settimana dalla finale, escono due grandi protagonisti dell’edizione più lunga della storia del reality. Dopo il televoto che ha coinvolto Davide, Jessica e Miriana, un altro televoto flash, così come avvenuto nelle ultime due puntate, ha condannato all’eliminazione una delle favorite per la vittoria finale. Scopriamo chi è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello VIP del 7 marzo.

Chi è stato eliminato il 7 marzo al Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello VIP andata in onda il 7 marzo ha decretato l’eliminazione di Miriana Trevisan. La showgirl ha perso al televoto contro Davide Silvestri e Jessica Selassie. Presente fin dal primo giorno all’interno della Casa, Miriana è costretta ad abbandonare la Casa con il 25% delle preferenze. Il pubblico ha risposto alla domanda “chi vuoi salvare?” premiando Jessica Selassie con il 46% dei voti, mentre Davide ha chiuso con il 29% superando così Miriana.

Con questo televoto Davide si conferma tra i preferiti del pubblico, così come Jessica che registra un’altissima percentuale di voti che la candidano di diritto tra le possibili sorprese per la finale.

Chi è stato eliminato al televoto flash

Dopo l’uscita di Miriana, i concorrenti hanno scelto un unico nome da nominare. Questa volta però il televoto flash metteva in palio per chi avrebbe vinto un posto in finale, mentre per chi avrebbe perso l’eliminazione diretta dalla Casa. In nomination sono andati Davide Silvestri e Soleil Sorge con quest’ultima grande favorita per la vittoria finale.

Grandissima sorpresa però dal televoto con Davide che conquista il 58% delle preferenze battendo nettamente la Sorge che registra solo il 42% dei voti. Davide raggiunge così Lulù e Delia in finale, mentre Soleil viene eliminata dal Grande Fratello VIP.

