Ospiti 8 marzo Stasera tutto è possibile: che cast!

Torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile: scopriamo tutti gli ospiti della puntata di martedì 8 marzo 2022.

Stasera tutto è possibile torna con la quarta puntata, come al solito ricca di divertimento, giochi e ospiti. Insieme al conduttore Stefano De Martino ci saranno anche i soliti ospiti fissi, ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che per questa settimana imiterà Mara Venier. Oltre a loro presenti anche tanti altri ospiti pronti ad allietare la serata con la loro presenza: scopriamo tutti i personaggi che si avvicenderanno nel corso della serata.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della puntata di martedì 8 marzo

Tanti grandi nomi per la quarta puntata del game show di Rai 2. Si parte con un volto molto noto della comicità, ovvero quello di Andrea Pucci, da tanti anni ormai uno degli intrattenitori più amati del piccolo schermo. Un altro comico che sarà ospite della puntata è Peppe Iodice, amatissimo col suo Peppy Night Fest dopo i successi a Zelig, Colorado e Comedy Central.

La quota rosa della puntata sarà rappresentata da Nathalie Guetta, l’amatissima Natalina di Don Matteo, che a breve farà il proprio ritorno su Rai 1, e da Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Infine vedremo nel programma di Stefano De Martino anche Jonathan Kashanian, attore italo-israeliano reduce dall’esperienza a Back to School e dalla conduzione di Una voce per San Marino, e il duo comico Matranga e Minafò, composto dai siciliani Tony ed Emanuele.

Tantissimi ospiti dunque anche per questa quarta puntata dello show, che come al solito sarà ricca di giochi e di divertimento. L’appuntamento è per martedì 8 marzo, su Rai 2 oppure tramite l’applicazione di Rai Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc e per le smart tv.

