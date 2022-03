Bagno a mezzanotte testo e significato canzone Elodie

Elodie torna con Bagno a mezzanotte: vediamo il testo e il significato del nuovo singolo della cantante romana.

Elodie torna con un brano pronto a far ballare tutti quanti. Bagno a mezzanotte è il nuovo singolo della cantante romana, una canzone dalle note dance, scritta da Elisa e prodotta da Marz e Zef. Bagno a mezzanotte rappresenta una nuova tappa di avvicinamento all’uscita del nuovo album di Elodie, annunciato ormai da tempo, anche se non c’è ancora una data di uscita.

Bagno a mezzanotte: il significato della canzone di Elodie

La cantante ha spiegato che il suo nuovo singolo è fatto per ballare, scatenarsi e restare svegli fino all’alba a fare festa. Una vera e propria iniezione di adrenalina insomma.

Bagno a mezzanotte: il testo della canzone di Elodie

Stare con te è facile, un po’ come sorridere

come bere un sorso d’acqua è come

stringere forte il cuscino e mille fate che poi

danzano ma è solo luce, solo polvere

che mi trascina verso te

io non lo so, forse stanotte morirò

tra le tue braccia

come in un vecchio film in bianco e nero

e tu mi sposti i capelli che scendono giù

giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla

uno, due, tre alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

uno, due, tre alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra le sere d’estate

farsi accarezzare il viso da quel vento caldo

a mezzanotte fare il bagno

che cos’è che mi trascina verso te

io non lo so se stanotte morirò

uno, due, tre alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

uno, due, tre alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

Sono ancora sveglia e fuori è quasi l’alba

mi è sembrato un momento con te

alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

uno, due, tre alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

uno, due, tre alza il volume nella testa

è qui dentro la mia festa

baby

Baby

