Anticipazioni Gf Vip 10 marzo, tornano in gioco alla semifinale

Dalle anticipazioni del Gf Vip del 10 marzo semifinale al veleno. A sorpresa ritorni nella Casa ed il confronto tra Miriana e Biagio

Al Grande Fratello Vip dopo la puntata di questa sera 10 marzo nulla potrà essere più come prima. Sembra passato un secolo, infatti dopo ben sei mesi è tempo di semifinale. L’ultima puntata, in programma per lunedì 14 marzo, è ad un passo e nella Casa si respira un’aria particolarmente tesa. Le anticipazioni del Gf Vip di stasera 10 marzo parlano chiaro sono solo due i posti per la finale che sarà per cinque concorrenti. Dunque sono due le eliminazioni che per la puntata di questa sera pesano come macigni.

I gieffini pensano ad un televoto flash tra chi è rimasto nella Casa, ma non è detto che sia questa modalità per scegliere gli ultimi finalisti di questa edizione dei record. Intanto dalle ultime notizie sul Grande Fratello Vip, in casa ci sono due fazioni maschi contro femmine, l’ombra del ritorno dei concorrenti esclusi e i Jeru Jessica e Barú che non sono più gli stessi. Questa sera al Grande Fratello è anche il momento dell’arrivo in studio per Soleil, analizzando il suo percorso scoprirà di essere stata scelta come opinionista della Pupa e il Secchione Show.

Spazio anche a Biagio e Miriana per un acceso confronto ed il giallo del numero di telefono mai dato dalla Trevisan a D’Anelli. Si sono lasciati? Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata del Gf Vip di stasera 10 marzo, la semifinale più emozionante della storia del reality.

Anticipazioni del Gf Vip del 10 marzo: i dubbi di Jessica

Dalle ultime notizie sul Grande Fratello Vip, Jessica ha sempre più dubbi sul suo futuro di coppia con Barú. Il suo umore in queste ore è particolarmente altalenante, oscilla momenti di euforia ad attimi di tristezza e sconforto. Stanotte a confortare, prima a cena e poi in sauna, la maggiore della Selassiè è stata l’amica Sophie. Le ha fatto un discorso molto chiaro, se il rapporto con Barú la fa stare male meglio troncare. Altrimenti la soluzione e prendere le cose con maggior leggerezza, una volta fuori avranno modo di conoscersi meglio e capire se può essere più di un’amicizia.

Jessica non riesce però a prendere la sua conoscenza con Barú in modo così leggero. Ha rivelato a Sophie che non è quel tipo di persona, che sta male quando una persona a cui tiene si allontana che sia amore o amicizia. Il dubbio di Jessica resta sempre lo stesso, teme che Barú non sia sincero al cento per cento con lei sopratutto su cosa accadrà fuori. La sensazione è che la Princess teme di non vederlo mai più una volta finito il Grande Fratello Vip. Due le coincidenze, la prima è che i fan dei Jeru non stanno sostenendo in modo compatto Barú, come se avessero captato mancanza di chiarezza da parte del nipote di Costantino della Gherardesca.

L’altra è la suggestione che viaggia su Twitter: Maria De Filippi potrebbe proporre a Jessica il trono di Uomini e Donne per la prossima stagione televisiva. Dalle anticipazioni sulla semifinale del Gf Vip di stasera 10 marzo tra i temi della puntata proprio il futuro dei Jeru.

Anticipazioni del Gf Vip del 10 marzo, i confronti della semifinale

In casa ci sono ormai due fazioni nette: maschi contro femmine. Davide, Giucas e Barú hanno legato in maniera fortissima e sono sempre tutti e tre a chiacchierare in veranda. Di contro Jessica, Lulù, Sophie, Delia e Manila hanno fatto gruppo limando le differenze caratteriali e mostrandosi amiche. Interessante scoprire dalle anticipazioni della puntata del Gf Vip di stasera 10 marzo quanto questa amicizia sia solida davanti alle scelte del televoto flash. Questa sera c’è però una sorta di puntata nella puntata, quella dei confronti. Dalle ultime notizie sul Grande Fratello Vip Soleil, per la prima volta in studio dopo l’eliminazione, avrà modo di chiarire con i concorrenti rimasti in Casa le accuse fatte nei suoi confronti dopo la sua uscita.

Non solo, torna in gioco in semifinale probabilmente anche Nathaly per un confronto con Jessica, la Princess vuole far pace, la Caldonazzo la ritiene falsa. Inoltre si attende con apprensione un altro confronto importante quello tra Biagio e Miriana. Dopo quanto dichiarato da D’Anelli a Pomeriggio 5 sul numero mai datogli dalla Trevisan, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire se si sono lasciati o hanno chiarito visto che parlavano d’amore.

Gf Vip, chi è in nomination stasera 10 marzo

Al Gf Vip sono in nomination Manila e Barù che rischiano l’eliminazione definitiva dal gioco ad un passo dalla finale del 14 marzo. Non è l’unico televoto della puntata di stasera 10 marzo. Ci sarà un doppio eliminato e saranno decretati il quarto ed il quinto finalista di questa edizione del Grande Fratello. I giorni da eliminata di Manila, nonostante l’uscita dalla Casa di Miriana è stata particolarmente serena, da dentro o fuori senza rimpianti. Più tormentati, invece, i giorni da nominato di Barú per la tensione con Jessica. Prima si è risentito per le accuse di strategia da parte della Selassiè, poi hanno chiarito per poi allontanarsi nuovamente. Anche per questi sbalzi di umore piacciono i Jeru.

