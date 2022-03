Come vedere Pechino Express 2022 in tv, streaming e repliche

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2022, ancora una volta condotto da Costantino Della Gherardesca. Il formato è il solito e la prima puntata va in onda giovedì 10 marzo con 10 coppia ai nastri di partenza.

Scopriamo tutto quello che occorre sapere per seguire l’intera stagione di Pechino Express 2022, che dice addio alla Rai. Vi sarà la possibilità di guardare le puntate in chiaro? Scoprite di seguito tutte le informazioni necessarie del caso.

Pechino Express 2022 quante puntate

La prima puntata di Pechino Express 2022 va in onda giovedì 10 marzo in prima serata alle ore 21.15. Un appuntamento che si ripeterà ogni giovedì per alcune settimane. Non è stato ancora rivelato il numero di appuntamenti ma, guardando alle edizioni precedenti, viene da pensare che possano essere mandate in onda 10 puntate. Se così fosse, si proseguirebbe con la messa in onda fino a giovedì 12 aprile. Un mese in compagnia delle dieci coppie e di Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express 2022 dove vedere

La nuova edizione di Pechino Express 2022 dice addio alla Rai e approda su Sky. Chiunque volesse seguire le avventure delle dieci coppie in gara in Medioriente potrà farlo attraverso il decoder Sky Q o in streaming su NOW. In entrambi i casi si può guardare la puntata live, durante la messa in onda del giovedì sera su Sky Uno oppure on demand, a proprio piacimento. Ricordiamo che l’app NOW è disponibile via smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Pechino Express repliche

Sky propone i suoi migliori programmi TV in replica in chiaro su TV8. Basti pensare a X-Factor e Italia’s Got Talent. Vi saranno repliche in chiaro di Pechino Express 2022? Purtroppo per il pubblico no. Sky non ha pianificato alcuna messa in onda in differita 6 giorni dopo il live, non al momento almeno.

