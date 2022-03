Si avvicina la conclusione di Doc 2. La seconda stagione della fiction medical con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Il 10 marzo va in onda la penultima puntata, come di consueto suddivisa in due episodi, tredicesimo e quattordicesimo.

Ecco le anticipazioni di Così lontani, così vicini e Senza nome, gli episodi 13 e 14 in onda giovedì 10 marzo, che compongono il penultimo appuntamento per questa stagione di Doc 2. Quando la delicata situazione di Andrea Fanti pare essersi risolta, un colpo di scena potrebbe rimettere tutto in discussione.

Doc 2, anticipazioni episodio 13

Ecco le anticipazioni dell’episodio 13 di Doc 2, che andrà in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, dal titolo Così lontani, così vicini. Un nuovo paziente mette piede in ospedale. Il suo quadro clinico è a dir poco complesso. È un giovane sordocieco e questa condizione costringe lo staff medico a darsi da fare in ogni modo possibile per comunicare con lui, alleviando la sua condizione.

Cecilia intanto scopre qualcosa su Andrea Fanti. Proprio quando questi pensava d’essersi lasciato il peggio alle spalle, ormai ponto a riprendere il proprio ruolo da primario, ecco un nuovo ostacolo all’orizzonte. Il rapporto con la Tedeschi è però enormemente migliorato rispetto alle prime fasi. Lei decide così di fargli una proposta, che giunge del tutto inaspettata. Se lui dovesse accettare, però, vi saranno ripercussioni sia per Giulia che per Agnese. Le due, proprio come un tempo, tornano a essere gelose l’una dell’altra. È tempo di scoperte e Riccardo Bonvegna scopre qualcosa su Fanti che scuote enormemente l’immagine che aveva di Doc. Sprofonda in una crisi che lo mette in ginocchio.

Doc 2, anticipazioni episodio 14

Ecco le anticipazioni dell’episodio 14 di Doc 2, che andrà in onda giovedì 10 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25, dal titolo Senza nome. Giulia Giordano prova a curare un paziente che conosce e che avrebbe evitato di incontrare. Si tratta del compagno di sua madre, con la quale ormai non ha quasi più rapporti. L’uomo è in ospedale con un quadro clinico di difficile comprensione. La dottoressa deve intanto fare i conti con i tentativi di riavvicinamento della mamma.

Insieme ai suoi colleghi non riesce a capire i motivi dietro lo stato dell’uomo. Questa situazione, però, le darà la possibilità di fare i conti con qualche fantasma del passato. Andrea Fanti, intanto, sembra davvero vicino al tornare primario. Qualcosa potrebbe però porre fine alla sua carriera per sempre. C’è ancora qualcosa di compromettente sul suo conto che deve venire a galla.

