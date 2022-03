Il Vegetale: trama e cast

Tutto su Il Vegetale, il film del 2018 con protagonista Fabio Rovazzi e prodotto dalla Disney. Ecco le informazioni sulla trama e sul cast della pellicola.

Arriva su Rai2 Il Vegetale, un film del 2018 scritto e diretto da Gennaro Nunziante (il regista dei film di Checco Zalone e del prossimo Belli ciao di Pio e Amedeo), noto soprattutto per essere il debutto cinematografico del popolare cantante Fabio Rovazzi.

Scopriamo allora un po’ di informazioni su questo film, come la trama e il cast degli interpreti.

Il Vegetale: la trama del film

Fabio Rovazzi (il personaggio ha lo stesso nome del suo celebre interprete) è un neolaureato milanese in cerca di lavoro, figlio di un ricco e avido industriale che non ha alcuna stima del figlio, che reputa appunto un “vegetale”. La vita del ragazzo è abbastanza complicata, ma quando il genitore ha un incidente e finisce in coma, è lui che eredita l’impresa paterna. Scoperte le magagne del padre, Fabio decide di denunciare un abuso edilizio, e così facendo finisce in bancarotta.

Dovendo mantenere la sorellina Nives, Fabio accetta uno stage da una ditta di volantinaggio, che però lo spedisce in un paesino del Centro Italia a raccogliere pomodori. In questa situazione difficile, però, il protagonista riesce a trovare delle gioie: si guadagna la fiducia di Armando, presidente della squadra di calcio locale, e s’innamora di Caterina, la maestra di Nives. La ragazza, però, sta per sposarsi.

Alla fine dello stage, quindi, Fabio torna a Milano deluso, e scopre che il padre e la sua compagna, la madre di Nives, sono usciti dal coma, e ora deve mantenerli lui. Viene contattato di nuovo dalla ditta di volantinaggio, che scopre essere gestita da Armando: l’uomo vuole dare una nuova occasione al ragazzo, ma non intende fargli un contratto regolare, e gli offre invece un lavoro in un’impresa di pulizie, che Fabio rifiuta dandosi alla fuga.

Ma ancora una volta saprà riscattarsi dalle difficoltà: con un ultimo terreno rimasto di sua proprietà, dopo i guai con la giustizia del padre, decide di mettere in piedi un’azienda biologica onesta, che inizia ad avere un buon successo. Infine, Fabio ritrova Caterina, il cui matrimonio è rapidamente andato a rotoli, e ora i due possono finalmente avere una loro storia.

Il Vegetale: il cast

Ovviamente, il protagonista del film è Fabio Rovazzi, vero nome Fabio Piccolrovazzi, cantante e youtuber milanese classe 1994, che interpreta un personaggio che ha il suo stesso nome, anche se non è affatto autobiografico.

Il ruolo di Armando, uno dei personaggi principali della trama de Il Vegetale, è rivestito da Luca Zingaretti, celeberrimo attore romano di cinema e televisione, noto soprattutto per la aver indossato i panni del commissario Montalbano. Caterina, l’interesse amoroso del protagonista, è invece interpretata da Paola Calliari, già vista in film come La felicità è un sistema complesso e The Startup, oltre che nel film-tv Carla.

Del cast fanno parte anche altri volti noti del cinema e della televisione italiani, come ad esempio Ninni Bruschetta, il celebre Duccio Patané della serie Boris. Appare anche, nel ruolo di se stessa, la conduttrice televisiva Barbara D’Urso.

