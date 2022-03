Vittorio Cecchi Gori oggi: che fine ha fatto e come sta

Scopriamo che fine ha fatto Vittorio Cecchi Gori e come sta dopo le ultime notizie sulla sua malattia.

Tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express c’è anche Rita Rusic, ex moglie del noto imprenditore ed ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori. Da un po’ di tempo l’ex numero uno della società viola è uscito dai radar, ma ultimamente è balzato agli onori delle cronache per alcuni problemi di salute che lo hanno anche portato al ricovero. Scopriamo quali sono le sue condizioni.

Come sta Vittorio Cecchi Gori

Circa un mese fa l’imprenditore è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Lo stesso Vittorio ha fatto luce sulle sue condizioni, affermando di avere contratto una polmonite, ma non il Covid, come invece si vociferava. Il bisogno d’ossigeno e le complicanze respiratorio hanno fatto pensare al virus che ormai da due anni ha messo in ginocchio il mondo, ma Cecchi Gori in realtà ha già superato il contagio da coronavirus.

Il suo medico di fiducia, Antonio De Luca, ha però ammesso che la polmonite è dovuta comunque a una complicazione derivante dal Covid che Cecchi Gori ha contratto e da cui è guarito. Il ricovero d’urgenza è stato dovuto a un’improvvisa insufficienza respiratoria, ma per fortuna la situazione è presto rientrata.

Che fine ha fatto Vittorio Cecchi Gori

Negli ultimi tempi il produttore cinematografico è uscito di scena, a causa sia di problemi di salute che per alcune beghe che ha avuto con la giustizia. Da febbraio 2020 sta infatti scontando una pena per bancarotta fraudolenta tramite gli arresti domiciliari e inoltre da qualche anno la sua salute non è più brillante, indebolita sicuramente dall’età. L’ultimo malanno dell’imprenditore risale allo scorso gennaio e ora sembra stare meglio.

