Affari Tuoi Formato Famiglia ospiti 12 marzo: il duo di Sanremo

Nuovo appuntamento per Affari tuoi formato famiglia che, come ormai di consueto, sarà suddiviso in due manche differenti. La prima dedicata ai pacchi aperti da un concorrente, affiancato dai propri famigliari. La seconda, invece, in compagnia di un VIP, la cui vincita sarà devoluta in beneficenza.

Dagli Studi Fabrizio Frizzi, sabato 12 marzo torna Affari tuoi formato famiglia. Scopriamo chi saranno gli ospiti di questa nuova puntata dello show condotto da Amadeus.

Affari tuoi formato famiglia, ospiti 12 marzo

Tutto pronto per la prima serata di Rai 1, che vede nuovamente Amadeus e Giovanna Civitillo alle prese con Affari tuoi formato famiglia. Ancora un sabato sera trascorso con una delle coppie più amate dal grande pubblico. Lui conduce e lei assiste in qualità di pacchista speciale.

Svariati gli ospiti attesi in questa puntata del 12 marzo. Come al solito, il programma sarà suddiviso in due manche. Nella prima, in onda dalle 20.35 alle 22.40, a tentare la scalata al pacco più ricco sarà un concorrente non famoso. Dovrà lottare contro il dottore per dare una svolta alla propria quotidianità. In questa puntata del 12 marzo ci saranno quasi unicamente ospiti musicali, di cui la maggior parte impegnata a Sanremo nell’ultima edizione, che ha visto ancora una volta Amadeus come conduttore. Spazio al rapper Clementino e al cantante Tananai.

La seconda parte andrà invece in onda dalle 22.45 alle 24.00, circa. Si tratta della Pacchi Celebrity, ovvero della fase nella quale il Dottore dovrà sfidare un VIP. In questo caso i due ospiti musicali saranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga, impegnate in una nuova apparizione in coppia dopo quelle all’Ariston. Ma chi giocherà? Si tratta dell’ex calciatore Antonio Cassano, la cui irriverenza e spontaneità promettono un vero e proprio show.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI