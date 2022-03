Matteo Bocelli dimmi significato e testo della canzone con Mahmood

Scopriamo il significato e il testo di Dimmi, canzone pubblicata da Matteo Bocelli, figlio di Andrea, insieme a Mahmood.

Sulle orme di suo padre, Matteo Bocelli prova a ritagliarsi anche lui un posto importante sulla scena musicale e per farlo si affida a un duetto con uno dei grandi protagonisti della musica di oggi, ovvero Mahmood, fresco vincitore del Festival di Sanremo insieme a Blanco. I due insieme hanno realizzato la canzone Dimmi: scopriamone il significato e il testo.

Dimmi, il significato della canzone di Matteo Bocelli e Mahmood

Dimmi è una ballata d’amore in cui il cantante si rivolge a una donna l’amata, in cui le confida tutto il suo amore ed esprime una connessione molto profonda.

Dimmi, il testo della canzone di Matteo Bocelli e Mahmood

Fuori casa questa sera tu mi gridi dimmi, dimmi, dimmi

Mi conosci sono serio anche se non sembra vero

Perso dentro i tuoi silenzi io ti chiedo dimmi, dimmi, dimmi

Sembra che sono lo stesso, non ho chiesto niente

Come un continente ti isoli da tutto e da tutti

Se rimango fermo qui scrivi un messaggio in qui dici sì

Stanotte ti dirò che non avrò più paura del buio

Nel tuo diluvio sarò un mare che non si muove

Un tetto quando piove, sogno di luglio un sonno perduto senza te

Dimmi, dimmi, dimmi

Camminando senza meta io ti chiedo dimmi, dimmi, dimmi

Anche se sarò distratto domerai il mio vento

Come un continente ti isoli da tutto e da tutti

Se rimango fermo qui scrivi un messaggio in cui dici sì

Stanotte ti dirò che non avrò più paura del buio

Nel tuo diluvio sarò un mare che non si muove

Un tetto quando piove, sogno di luglio

Un sonno perduto senza te

Come la luce di Giove ti guiderò

Fuori dalla tua finestra da un oblò

Con te non mi perderò

Stanotte ti dirò che non avrò più paura del buio

Nel tuo diluvio sarò un mare che non si muove

Un tetto quando piove, sogno di luglio

Un sonno perduto

Senza te

