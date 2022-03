Tokyo Vice: trama, cast e trailer della serie TV di Michael Mann

Con Tokyo Vice si può dire ufficialmente che Michael Mann sia tornato. Il celebre regista non è mai svanito nel nulla, sia chiaro, ma dal punto di vista commerciale pare che tutte le pedine siano al proprio posto per tornare a farlo accomodare al tavolo dei più amati dal pubblico, come merita.

Di recente il regista aveva annunciato l’uscita di Heat 2, romanzo in arrivo ad agosto negli Stati Uniti, che si proporrà come prequel e sequel del suo capolavoro del 1995, Heat – La sfida, con Robert De Niro e Al Pacino. Non era il suo unico progetto in cantiere, com’è ora evidente. Ecco cosa aspettarsi dalla sua nuova serie TV Tokyo Vice.

Tokyo Vice, trama e cast

Jake Adelstein è un giornalista americano che vive a Tokyo sul finire degli anni ‘90, dove la serie è stata di fatto girata. È dura la vita in un Paese straniero, soprattutto se la sua cultura è ben distante dalla tua. Occorre studiare attentamente per potersi integrare e ancor di più per riuscire a farcela nel suo lavoro.

Jake però non intende mollare e tornare a casa. Tutto cambierà per lui quando riuscirà a gettare lo sguardo sul mondo oscuro di Tokyo, quello della Yakuza. Lavorando al fianco della Tokyo Metropolitan Police, avrà modo di sollevare il velo che separa la scintillante città ultra moderna da quella antica e pericolosa.

Ecco il cast di Tokyo Vice:

Ansel Elgort: Jake Adelstein

Ken Watanabe: Hiroto Katagiri

Rinko Kiluchi

Rachel Keller

Ella Rumpf

Hideaki Ito

Show Kasamatsu

Tomohisa Yamashita

Tokyo Vice trailer

Il trailer di Tokyo Vice ha tutto per farvi innamorare perdutamente di questa serie TV, senza averla mai vista prima. Un filmato così ricco ed esaltante, che mette in evidenza una regia filmica per uno show a dir poco promettente, da candidarsi fin da ora per i premi televisivi della prossima stagione. Ci si cala subito nell’atmosfera tipica dei progetti di Mann, in grado di tenere alta la tensione in maniera eccellente, una volta dipanata parte della trama in maniera lenta nella prima fase, quella della presentazione dei personaggi. Tutto si muove con un ritmo compassato e poi è come se una bomba esplodesse di colpo. Chi ama il regista, è pronto a cimentarsi in quest’avventura che promette d’essere stupefacente. Chi non lo conosce, si prepari a un viaggio straordinario.

Tokyo Vice streaming e data d’uscita

La data d’uscita di Tokyo Vice è fissata per il 7 aprile. Si tratta però di un periodo relativo agli Stati Uniti, almeno per ora. Lo show farà infatti il proprio debutto sulla piattaforma HBO Max, che in Italia non è ancora disponibile. Da tempo si parla di un suo arrivo, che potrebbe concretizzarsi sul finire del 2022. Ciò vuol dire che Tokyo Vice non arriverà nel nostro Paese? Niente affatto. Tutto lascia pensare a un’uscita nei prossimi mesi su Sky e NOW.

Tokyo Vice streaming legale

Come vedere Tokyo Vice in streaming legale pur considerando la sola uscita negli Stati Uniti? Non è impossibile e neanche illegale. Occorre aver sottoscritto un abbonamento a una VPN affidabile. Così facendo si potrà mascherare il proprio IP, facendo in modo di apparire connessi dagli Stati Uniti o da qualsiasi altro Paese nel quale sia attivo HBO Max. Si consiglia a dire il vero un Paese differente dagli USA, considerando come sia una scelta abusata sul fronte VPN.

Fatto questo, si potrà accedere all’app o al sito, creando il proprio account. Per quanto concerne i pagamenti, è possibile effettuarli comodamente tramite carta, Paypal o App Store e Google Play. Considerando però come la piattaforma non sia ancora attiva in Italia, non vi sarà spazio per i sottotitoli nella nostra lingua. Ci si dovrà accontentare di quelli in inglese.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI