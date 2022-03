Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata di Asia Valente: chi è il fidanzato della protagonista de La pupa e il secchione.

Tra i volti noti che prenderanno parte alla quinta edizione de La pupa e il secchione c’è anche quello di Asia Valente. La ragazza è ormai una presenza fissa dei reality di Mediaset, avendo preso parte già sia all’Isola dei famosi che al Grande Fratello Vip. Ora torna in televisione per vestire i panni della pupa nello show di Barbara D’Urso, in partenza in prima serata su Italia 1 da martedì 15 marzo. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla vita della ragazza, in particolare sulla sua situazione sentimentale.

Asia Valente, chi è il fidanzato

La giovane modella campana, originaria di Benevento, ha ottenuto un seguito sempre più importante grazie anche alla sua presenza sui social, oltre che in televisione. Alle spalle Asia ha anche una relazione con un personaggio molto noto della scena musicale italiana, ovvero Side Baby, ex componente della Dark Polo Gang. All’anagrafe Arturo Bruni, l’artista è originario di Roma, nato nel 1994, e da tempo ha intrapreso la carriera da solista dopo aver ottenuto il successo con la trap band romana.

Asia e Arturo si sono però lasciati nel 2020, il ragazzo ha ritrovato l’amore ed è anche diventato padre. La ragazza ha avuto un’altra relazione sempre con un esponente della scena musicale, il rapper Gabriele Magi, conosciuto come Gallagher, ma la storia tra i due non è finita benissimo. Da quel momento finiscono le notizie circa la vita sentimentale di Asia Valente, che quindi al momento dovrebbe essere single, anche se non è mai arrivata una conferma dalla diretta interessata.

Nessun amore dichiarato per Asia Valente quindi, che dovrebbe essere single, ma forse qualche notizia in più a riguardo uscirà durante la sua esperienza a La pupa e il secchione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI