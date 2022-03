Cast Isola dei famosi 2022: veleno sui concorrenti in gara

Isola dei famosi 2022: scopriamo il cast della nuova edizione del reality e le polemiche che hanno accompagnato l’annuncio dei partecipanti.

Sta per prendere il via la nuova edizione dell’Isola dei famosi, che farà il proprio esordio lunedì 21 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Sono stati svelati ormai tutti i dettagli del cast che darà vita alla sedicesima edizione del reality: Vladimir Luxuria e Nicola Savino saranno gli opinionisti, mentre l’inviato sull’isola sarà Alvin. Andiamo a scoprire invece da chi è composto il cast di questa edizione, ricco di polemiche per alcuni ritorni.

OPINIONISTI ISOLA DEI FAMOSI 2022: UN RITORNO A SORPRESA

Isola dei famosi 2022: il cast

Non sono mancati il veleno e le polemiche a seguito dell’annuncio dei naufraghi, visto che alcuni nomi hanno già preso parte in passato allo show di Canale 5. Due ritorni importanti sono quelli di Carmen Di Pietro e di Lory Del Santo, che tornano però col supporto, rispettivamente, del figlio Alessandro e del fidanzato Marco Cucolo. Ritorno sull’isola anche per Antonio Zequila, che aveva già preso parte alla terza edizione del programma, quando a trionfare fu proprio Lory Del Santo.

Ritorno anche per Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, che conferma la tradizione della famiglia Rodriguez di prendere parte al programma, considerando che anche Belen e Cecilia vi hanno partecipato. Infine, l’ultimo ritorno è quello di Guendalina Tavassi, che ha partecipato all’Isola dei famosi nel 2012 e ora vi fa ritorno dieci anni dopo.

Ritorni importanti anche tra gli opinionisti, considerando che Vladimir Luxuria ha sia partecipato come naufraga, vincendo nel 2008, che come inviata nel 2012 e come opinionista nel 2011 e nel 2017. Infine torna anche Nicola Savino, conduttore dell’edizione del 2012, la prima senza Simona Ventura alla conduzione. Vecchia conoscenza anche nel ruolo di inviato, dove Alvin torna dopo l’esperienza del 2019

Questo è il cast integrale dei naufraghi:

LE COPPIE – Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi, Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory), I Cugini di Campagna, Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen), Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen), Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente).

I SINGOLI – Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.

