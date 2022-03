Concerto Rolling Stones 2022 Milano biglietti: prezzi

I Rolling Stones saranno in concerto a Milano nel 2022: scopriamo i prezzi dei biglietti per assistere allo show.

Appuntamento imperdibile quest’estate: i Rolling Stones tornano a suonare in Italia, nello specifico lo faranno a Milano martedì 21 giugno 2022. Il concerto nel capoluogo lombardo rientra in un grande tour per le più grandi città d’Europa organizzato dalla storica rock band. I Rolling Stones tornano dunque in Italia a cinque anni di distanza dall’ultima volta, quando hanno suonato a Lucca nel No Filter Tour. In generale, i Rolling Stones non suonano in Europa dal 2018 e il loro ritorno è ovviamente attesissimi dalla valanga di fan che non vede l’ora di ascoltare dal vivo Mick Jagger e compagni.

Rolling Stones, i biglietti del concerto a Milano

Il concerto si terrà allo stadio San Siro, una location davvero suggestiva per uno spettacolo unico. I biglietti per assistervi ancora non sono in vendita, ma lo saranno presto: la vendita libera inizia ufficialmente venerdì 18 marzo, mentre a partire dalle 12 di mercoledì 16 marzo gli iscritti al My Live Nation potranno usufruire dell’accesso anticipato ai tagliandi.

Ancora non si sanno con esattezza i prezzi dei biglietti dunque, che saranno comunicati solo con la messa in vendita ufficiale. Tuttavia, possiamo basarci sui prezzi dei tagliandi per assistere al concerto di Lucca del 2017, quando i biglietti oscillavano dai 180 euro dei posti più lontani ai 350 per assistere all’esibizione a pochi passi dal palco. I ticket saranno acquistabili tramite il circuito di TicketOne, è possibile anche attivare un alert sul sito che avvisi quando i biglietti vengono messi in vendita. È probabile infatti che i tagliandi vadano esauriti nel giro di pochissimo tempo, per acquistarli occorrerà dunque fare in fretta, considerando che la richiesta sarà altissima. Attesa alle stelle dunque per l’attesissimo ritorno dei Rolling Stones in Italia

