Francesco Chiofalo prima e dopo chirurgia FOTO

Francesco Chiofalo, vediamo l’incredibile trasformazione del protagonista de La pupa e il secchione grazie alla chirurgia.

Tra i volti noti che prenderanno parte alla quinta edizione de La pupa e il secchione c’è Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island che è cambiato in modo incredibile con il ricorso alla chirurgia estetica. L’uomo è diventato famoso nel 2017 quando ha preso parte insieme alla sua compagna di allora, Selvaggia Roma, a Temptation Island. Lenticchio, nomignolo con cui lo chiamava Selvaggia nel programma e con cui diventa noto, dopo l’esperienza sull’isola delle coppie diventa un noto influencer, una vera e propria star del web. A colpire però è l’incredibile trasformazione di Francesco, che si è sottoposto a diversi interventi chirurgici.

Francesco Chiofalo: gli interventi chirurgici

La trasformazione di Lenticchio è evidente e gli ha trasformato completamente il volto. La prima parte del corpo a sembrare diversa sono state le labbra, che già dopo la sua esperienza a Temptation Island sono apparse molto più gonfie e carnose. L’uomo ha negato però di essersi sottoposto a punturine di filler per gonfiare le labbra, anche se i cambiamenti sembrano diversi.

Chiofalo inoltre si è sottoposto a un intervento di rinoplastica, volto a sistemare il naso, e soprattutto a un trapianto di barba, per cui si è sottoposto a uno speciale trattamento in Turchia.

Il trapianto di barba di Francesco Chiofalo

L’uomo ha parlato dell’operazione per cui è volato fino a Istanbul, raccontando di aver sempre desiderato di avere la barba, ma non è mai riuscito a farla crescere. Ha deciso così di farla trapiantare e ha raccontato che per l’intervento sono stati presi dei peli da dietro la testa e trapiantati sul volto. Così Lenticchio ha ottenuto la sua desiderata barba, completando poi il processo di trasformazione con l’intervento di rinoplastica sostenuto sempre in Turchia.

