Studio Battaglia: trama e cast, quante dive

Studio Battaglia è la nuova fiction di Rai1, un legal-drama al femminile adattato da una serie inglese, ma interamente prodotto e girato in Italia. Ecco tutte le informazioni su trama e cast.

Debutta stasera la nuova produzione Rai Studio Battaglia, una fiction al femminile ambientata nel mondo dell’avvocatura e tratta dalla serie britannica The Split. La regia è stata affidata a Simone Spada, già dietro la macchina da presa in diversi episodi di Rocco Schiavone.

Quattro puntate settimanali da 100 minuti, in onda ogni martedì sera su Rai1 dal 15 marzo al 5 aprile (e ovviamente rivedibili in streaming su RaiPlay), che andranno così a sostituire nei palinsesti la serie appena conclusa Lea – Un nuovo giorno. Ma scopriamo qualche informazione in più sulla nuova fiction Rai.

Studio Battaglia: la trama

Come intuibile dal titolo, la trama della serie ruota attorno allo Studio Battaglia, uno studio legale milanese fondato e guidato da Marina Battaglia, in cui lavorano anche le sue figlie Anna e Nina (mentre Viola, la più giovane, ha scelto un’altra carriera).

All’inizio della fiction, Anna decide di “tradire” la madre, lasciando lo studio e andando a lavorare in uno rivale, di cui scoprirà essere socio un suo ex, Massimo Munari. Da qui, la trama si svilupperà attraverso una serie di intrighi lavorativi e sentimentali, seguendo sia le vicende personali delle protagoniste sia i casi legali a loro affidati.

Studio Battaglia: il cast

A questo punto, andiamo a scoprire il cast di Studio Battaglia, che mette assieme diversi nomi noti della televisione italiana.

Barbora Bobulova : interpreta Anna Battaglia, la protagonista della fiction

: interpreta Anna Battaglia, la protagonista della fiction Lunetta Savino : interpreta Marina Battaglia, la fondatrice dello studio legale

: interpreta Marina Battaglia, la fondatrice dello studio legale Miriam Dalmazio : ovvero Nina Battaglia, la secondogenita di Marina e a sua volta avvocatessa

: ovvero Nina Battaglia, la secondogenita di Marina e a sua volta avvocatessa Marina Occhionero : Viola Battaglia, la più giovane delle tre figlie di Marina e l’unica che non ha seguito le orme materne

: Viola Battaglia, la più giovane delle tre figlie di Marina e l’unica che non ha seguito le orme materne Giorgio Marchesi : Massimo Munari, l’ex di Anna e socio dello studio legale dove lei si trasferisce a lavorare

: Massimo Munari, l’ex di Anna e socio dello studio legale dove lei si trasferisce a lavorare Thomas Trabacchi : Alberto Casorati, il marito di Anna

: Alberto Casorati, il marito di Anna Massimo Ghini : è Giorgio Battaglia, l’ex-marito di Marina, da tempo fuggito con l’amante in Costa Azzurra

: è Giorgio Battaglia, l’ex-marito di Marina, da tempo fuggito con l’amante in Costa Azzurra Giovanni Toscano : Alessandro Del Vecchio, il fidanzato di Viola, che sta per sposare

: Alessandro Del Vecchio, il fidanzato di Viola, che sta per sposare Carla Signoris : Carla Parmegiani, una cliente dello Studio Battaglia

: Carla Parmegiani, una cliente dello Studio Battaglia Michele Di Mauro: Roberto Parmegiani, controparte nel caso di divorzio che porterà a confrontarsi i due studi legali

