Paolo Nutini in concerto: tour 2022 prezzi biglietti

Paolo Nutini in concerto: scopriamo le date del tour del cantante scozzese in giro per l’Italia e come acquistare i biglietti per assistere ai concerti.

A distanza di sette anni dall’ultima volta, Paolo Nutini torna con un tour di 8 concerti a suonare in Italia. Un ritorno attesissimo quello dell’artista scozzese, che vanta origini italiane. Il suo tour si articolerà in otto tappe e coprire diverse zone d’Italia, da nord a sud. Scopriamo i dettagli del tour e come acquistare i biglietti per assistere ai concerti che si svolgeranno nel mese di luglio.

Paolo Nutini: il tour 2022 in Italia

Il tour nella penisola dell’artista scozzese prenderà il via a metà luglio e terminerà verso la fine del mese: due settimane che vedranno Nutini attraversare l’Italia da nord a sud. La prima tappa sarà infatti a Gardone Riviera, il 15 luglio, mentre l’ultima al teatro antico di Taormina il 27 luglio. In mezzo anche città importanti come Roma e Bologna. Ecco tutte le date del tour:

15 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS), FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

16 LUGLIO – PISTOIA, PISTOIA BLUES FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

19 LUGLIO – ROMA, ROMA SUMMER FEST – CAVEA, AUDITORIUM

20 LUGLIO – BOLOGNA, SEQUOIE MUSIC PARK – PARCO DELLE CASERME ROSSE

22 LUGLIO – SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST – PARCO DELLA PACE

23 LUGLIO – TRANI (BAT), LOCUS FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

25 LUGLIO – CASERTA, BELVEDERE DI SAN LEUCIO

27 LUGLIO – TAORMINA, TEATRO ANTICO

Paolo Nutini: come acquistare i biglietti del tour

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 marzo in vendita libera. L’accesso anticipato ai tagliandi sarà disponibile per tutti gli utenti My Live Nation. I prezzi variano da data a data, da un minimo di circa 30 euro a un massimo di 60 per i posti migliori in determinate date. I biglietti saranno acquistabili tramite il circuito di TicketOne, sul sito ufficiale o tramite l’applicazione.

