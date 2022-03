Sorry We Missed You: trama e cast

Sorry We Missed You è un film del 2019 del celebre regista britannico Ken Loach, che riflette su alcuni problemi della nostra società. Scopriamo di più.

Tratta da vicino il tema del nuovo mondo del lavoro post-crisi economica del 2008, il più recente film dell’85enne Ken Loach, regista britannico sempre interessato alle tematiche sociali, e due volte vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes (Il vento che accarezza l’erba, 2006; Io, Daniel Blake, 2016).

Scritto assieme al fidato sceneggiatore Paul Laverty, Sorry We Missed You è stato realizzato partendo da una serie di interviste che i due hanno realizzato a varie persone riguardo il loro lavoro. È stato candidato al BAFTA come miglior film britannico e al David di Donatello come miglior film straniero.

Sorry We Missed You: la trama

I protagonisti del film sono i coniugi Turner, Ricky e Abbie, che vivono felicemente con i loro due figli a Newcastle, fino a che la crisi economica non lascia l’uomo disoccupato. Ricky trova allora un nuovo lavoro come corriere di una ditta di spedizioni, ma per acquistare il furgone da freelance deve vendere l’auto della moglie, che dovrà così recarsi a lavoro coi mezzi pubblici.

La nuova condizione dei Turner li costringe a passare molto tempo fuori casa per lavoro, disgregando la famiglia, mentre il figlio adolescente Sebastian affronta dei problemi a scuola e finisce con lo scontrarsi col padre. La più piccola Liza è l’unica che cerca di tenere unita la famiglia, ma anche lei risente del clima teso che si è creato.

Un giorno, Ricky viene aggredito e derubato da dei delinquenti, e il suo capo gli intima di ripagare la merce rubata dal furgone, e questo cause le ire di Abbie. L’evento, però, riavvicina la famiglia Turner, migliorando in particolare i rapporti tra Ricky e Sebastian. Ma i grossi debiti costringono l’uomo a tornare al lavoro quanto prima.

Sorry We Missed You: il cast

Come spesso capita nei film di Ken Loach, il regista britannico non si affida ad attori di primo piano e molto conosciuti, ma va alla ricerca di interpreti dal volto più comune. La stessa cosa è ovviamente successa anche con Sorry We Missed You. Ecco il cast del film:

Kris Hitchen (Ricky Turner)

(Ricky Turner) Debbie Honeywood (Abbie Turner)

(Abbie Turner) Rhys Stone (Sebastian Turner)

(Sebastian Turner) Katie Proctor (Liza Turner)

(Liza Turner) Ross Brewster (Maloney)

(Maloney) Charlie Richmond (Henry)

(Henry) Julian Ions (Freddie)

(Freddie) Sheila Dunkerley (Rosie)

(Rosie) Maxie Peters (Robert)

(Robert) Christopher John Slater (Ben)

(Ben) Heather Wood (Mollie)

(Mollie) Alberto Dumba (Harpoon)

(Harpoon) Natalia Stonebanks (Roz)

(Roz) Jordan Collard (Dodge)

(Dodge) Dave Turner (Magpie)

