Albe Amici 2022 chi è il cantante della Pettinelli

Albe è uno dei talenti di Amici 2022. Le sue canzoni, leggere e spensierate, ne fanno uno dei favoriti della fase serale del talent di Maria De Filippi. In tanti si aspettano molto da lui anche al di fuori della scuola targata Mediaset.

Anna Pettinelli ha scelto Albe per far parte della sua squadra al serale di Amici 2022. Punta molto su di lui, che con brani come Giravolte è in grado di catturare l’attenzione del pubblico in un lampo. Scopriamo però qualcosa in più su di lui.

Chi è Albe

Nato ad Alfianello nel 1999, in provincia di Brescia, Albe è un giovanissimo cantante, il cui vero nome è Alberto La Malfa. Il nome d’arte non è dunque altro che un semplice diminutivo. Al di là della musica, Albe ha continuato a studiare, frequentando la facoltà di Economia presso l’Università Cattolica di Cremona. Cantare è però una pulsione che non può fermare e i fan sperano non lo faccia mai. Ha raccontato che da bambino era solito ascoltare suo padre suonare la chitarra. Momenti che lo rapivano di fatto.

Ha sempre saputo che quella era la sua strada e con la partecipazione ad Amici 2022 sta provando a realizzare un sogno incredibile. Crescendo ha preso lezioni di pianoforte, cimentandosi poi anche con la console come dj. Ha lavorato in alcune discoteche vicino casa, per poi dedicarsi unicamente alla scrittura durante il lockdown. Una fase complessa ma, al tempo stesso, di grande crescita artistica per lui.

Albe vita privata

La situazione sentimentale di Albe è alquanto complessa. Prima di entrare ad Amici era fidanzato. All’interno della scuola, però, si è avvicinato molto a Serena. Di colpo ecco spuntare il primo bacio tra i due. Maria De Filippi in studio ha sdrammatizzato, considerando anche l’età dei diretti interessati. All’esterno, però, l’ex Giulia ha affidato ai social il proprio sfogo. Ha spiegato d’essere stata lasciata quattro giorni prima dell’uscita delle anticipazioni relative al bacio tra i due. Ha scoperto la verità unicamente dal web. Il motivo datole da Albe, invece, era quello di voler stare da solo e dedicarsi alla propria musica.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI