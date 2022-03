Albe Amici 2022 vero nome e perché ha scelto il nome d’arte

Scopriamo un po’ di più su Albe, uno dei cantanti più apprezzati di Amici 2022. Farà di certo parlare di sé dopo la conclusione del talent di Maria De Filippi. Sguardo vispo e viso pulito e poi ci sono quei capelli che, come dimostra Sangiovanni, fanno davvero impazzire le fan.

Perché ha deciso di chiamarsi così? Qual è il vero nome di Albe? Ecco un po’ di dettagli su di lui, che da sabato 19 marzo sarà impegnato nel serale di Amici 2022.

Albe vero nome

Albe è uno dei grandi talenti della squadra di Anna Pettinelli, pronta a dare battaglia con la propria squadra, la più piccola numericamente parlando, durante il serale di Amici 2022. Punta molto sul talento genuino di Albe, i cui singoli sono già pronti a far sognare migliaia di fan.

Il suo vero nome è Alberto La Malga, nato ad Alfianello, in provincia di Brescia, nel 1999. Non c’è un particolare segreto dietro il suo nome d’arte. In questo caso non si tratta di una scelta complessa, da spiegare in qualche modo. Considerando il suo vero nome, quello d’arte è unicamente un diminutivo.

Di lui si parla ingiustamente come del sosia di Sangiovanni. Definizioni che lo hanno ferito, dal momento che teme che sempre più persone si soffermino sull’estetica, senza analizzare la sua musica. Lo stesso ex cantante di Amici ha provato a rincuorarlo sotto questo aspetto, consigliandogli di ignorare questa fetta di pubblico e critica.

I numeri però sono dalla sua parte, dal momento che è stato già in grado di aggiudicarsi un disco d’oro, ben prima dell’inizio del serale. Il merito è del brano che reputa più personale, ovvero Millevoci.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI