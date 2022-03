Amici 2022 serale chi sono gli ammessi: allievi d’oro

Grande attesa per il serale di Amici 2022. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare le prime sfide della fase finale del celebre talent condotto da Maria De Filippi. Tante le anticipazioni in rete ma in molti stanno provando a restarne alla larga, evitando spoiler.

Scopriamo chi sono gli allievi che, tra i tanti alternatisi nella scuola negli ultimi mesi, sono riusciti a essere ammessi alla fase serale di Amici 2022, in onda da sabato 19 marzo.

Amici 2022, allievi ammessi al serale

Un totale di ben 18 giovani talentuosi. Ecco quanti sono gli allievi di Amici 2022 che sono riusciti a raggiungere il serale. Sarà battaglia tra loro fino alla fine, a partire dalla prima puntata in onda in prima serata su Canale 5 sabato 19 marzo.

Un totale di tre squadre, composte ognuna da sei allievi. Per la categoria canto abbiamo Aisha Maryam Samb, 17enne napoletana di origini senegalesi. Albe è invece un 22enne dalla provincia di Brescia. Alex ha 21 anni ed è originario di Como, mentre Calma viene da Pesaro e ha 23 anni. Crytical ha appena 18 anni ed è tra i più giovani di questa edizione. Gio Montana ha 22 anni ed è di Milano, mentre LDA è un altro talento di Napoli e ha solo 18 anni. A chiudere il gruppo sono Luigi Strangis e Sissi, rispettivamente da Lamezia Terme e Merone, in provincia di Como.

Per la categoria ballo, invece, il più giovane è Dario, che ha appena 17 anni ed è il più giovane della scuola di Amici di quest’anno. Lo affiancano Alice Del Frate di Pordenone, Carola Puddu di Selargius, in provincia di Cagliari, Christian Stefanelli da Bergamo, Michele Esposito da Caserta e Leo da Vicenza. A completare il gruppo vi sono poi Nunzio Stancampiano da Catania, Serena Carella da Foggia e John Erik De La Cruz, che vive a Roma ma ha origini filippine. È inoltre il più grande in gara, avendo 25 anni.

Ecco le squadre del serale di Amici 2022:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : Calma, Carola Puddu, Gio Montana, LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito

: Calma, Carola Puddu, Gio Montana, LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito Anna Pettinelli e Veronica Peparini : Albe, Alice Del Fraate, Crytical, Dario Schirone, John Erik De La Cruz

: Albe, Alice Del Fraate, Crytical, Dario Schirone, John Erik De La Cruz Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Aisha, Alex, Christian Sterfanelli, Nunzio Stancampiano, Serena Carella, Sissi

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI