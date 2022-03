Dario Amici 2022 chi è il ballerino della Peparini

Dario, scopriamo chi è il ballerino che partecipa all’edizione 2022 di Amici nella squadra di Veronica Peparini.

Sta per prendere il via la fase finale di Amici 21, che coincide con l’appuntamento serale in onda ogni sabato sera, a partire dal 19 marzo. Tra i protagonisti della gara c’è Dario, ballerino che fa parte della squadra di Veronica Peparini. Scopriamo chi è il ragazzo.

Amici 2022: chi è Dario

Dario Schirone nasce il 17 gennaio 2004 a Taranto, in Puglia. Sin da piccolo si appassiona alla danza e muove i suoi primi passi nell’Ecole de Danse di Carmiano, studiando intanto con Fabrizio Prolli, ex marito proprio di Veronica Peparini, la sua maestra nella scuola di Amici.

Già nel 2017 il ragazzo ha assaggiato l’esperienza di partecipare al programma, prendendo parte a una coreografia in una puntata del serale insieme a un altro alunno di quest’anno: Sebastian Melo. Il suo ingresso nella scuola è arrivato proprio grazie alla Peparini, che considera Dario il migliore dei ballerini presenti ad Amici. Tuttavia, il ragazzo è stato criticato nella sua esperienza dalla Celentano, che ha messo in discussione tutto il suo fisico, ma Dario non si è mai fatto buttare giù dalle critiche e in sua difesa è addirittura Maria De Filippi.

Nella sua esperienza sinora, Dario si è messo in mostra nelle gare di ballo, risultando spesso tra i migliori, ed è stato anche al centro del gossip, avvicinandosi alla cantante Sissi, con i due che formano una delle coppie nate dentro la scuola in questa edizione. A tal proposito è intervenuta anche la madre del ragazzo, che al telefono col figlio ha ammesso di avere in simpatia e, parlando con la ragazza, le ha detto che intende conoscerla. Insomma la storia tra i due va a gonfie vele e c’è anche l’approvazione della madre del ragazzo.

