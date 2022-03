Gio Montana Amici 2022 chi è e quando è entrato

Gio Montana è uno dei talenti della scuderia di Rudy Zerbi ad Amici 2022. Il giovane cantante era stato di fatto eliminato da Anna Pettinelli ma il suo percorso è proseguito grazie all’altro professore, che raggiunge il serale con sette talenti.

Scopriamo chi è Gio Montana, dal vero nome alle origini. Ecco tutto quello che dovreste sapere su di lui prima dell’inizio del serale di Amici 2022.

Chi è Gio Montana

Il 10 febbraio Gio Montana è stato ammesso nella scuola di Amici. Un giovane talento che si è aggiunto ai tanti già partecipanti al talent condotto da Maria De Filippi. Il suo nome non era però del tutto sconosciuto al pubblico da casa. Pur senza un contratto, infatti, ha già ottenuto un enorme risultato in ambito discografico.

Il suo vero nome è Giovanni Niro, nato a Palermo nel 1999. Da molti anni però vive a Milano, dove si è trasferito con la propria famiglia, vivendo in una casa popolare con madre, padre, sorella e nipotino. La sua famiglia non era certa della scelta del ragazzo, che sentiva forte la propria passione per la musica. Forse i suoi avrebbero preferito si trovasse un lavoro più remunerativo nell’immediato. La sua volontà, però, ha infine ripagato.

Il padre è muratore e sua madre casalinga. Non abbiamo particolari informazioni sulla sorella, invece. Tutti loro sono molto uniti e ovviamente fanno il tifo sfegatato per Gio ad Amici. Non sappiamo se sia fidanzato o meno. Dovrebbe essere single, stando alle ultime informazioni su di lui. Oltre alla musica, soprattutto rap, ha anche un’altra grande passione: il calcio.

Sorprendente, a dir poco, il disco d’oro ottenuto nel 2019 con il suo singolo Sole a mezzanotte. Incredibile questo risultato, dal momento che Gio Montana si era autoprodotto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI