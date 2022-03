Luigi Amici 2022 malattia: di cosa soffre

Oltre a crescere come giovani artisti, Amici offre anche la possibilità ai propri concorrenti di maturare come persone. È questo il caso di Luigi Strangis, talento della squadra di Rudy Zerbi, che ha trovato la forza di raccontare la propria malattia all’interno del talent di Maria De Filippi.

Non è facile riuscire a gestire lo stress all’interno di Amici 2022. Lo sa bene Luigi Strangis che, in un momento di vulnerabilità, ha deciso di parlare a cuore aperto della propria condizione. Ecco la malattia di cui soffre da tempo.

Amici 2022: Luigi Strangis malattia

Luigi Strangis è dato da molti come uno dei favoriti per la vittoria finale di Amici 2022. Il giovane cantautore fa parte della squadra di Rudy Zerbi, che ha ben sette ragazzi dalla propria per mirare alla vittoria finale di questa edizione.

Ciò che più conta però è la crescita personale di ognuno, come persona e artista, al di là di chi riuscirà a farsi proclamare vincitore o vincitrice. L’esempio di Luigi Strangis è tremendamente calzante sotto questo aspetto. Il ragazzo infatti ha avuto modo di aprirsi con gli altri e raccontare il proprio percorso complesso. Ha spiegato di soffrire di una malattia, che ovviamente influenza la sua vita nel quotidiano e la sua arte.

Il tutto è avvenuto a ottobre 2021, quando Rudy Zerbi ha voluto discutere con Luigi del provvedimento disciplinare che lo ha colpito in prima persona. Di colpo il ragazzo è scoppiato a piangere, lasciandosi andare a una confessione inedita: “Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete. Lo stress influisce sulla glicemia e su tutto. Quindi cerco sempre di lasciare andare”. Parole che hanno colto alla sprovvista il professore e il pubblico. Un confronto chiave per la crescita di Luigi, che si è detto pronto a lottare per non uscire. Una promessa fatta a se stesso e rispettata, considerando come sia giunto al serale di Amici 2022.

