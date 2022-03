Luigi Tondo testo e significato brano scritto da Enrico Nigiotti

Luigi Strangis è uno dei talenti più apprezzati dal pubblico tra quelli presenti ad Amici 2022. Fa parte della squadra di Rudy Zerbi e di certo saprà dire la sua durante il serale, che ha inizio sabato 19 marzo.

Per quanto Luigi sia un cantautore, non è detto che non possa cantare brani inediti propostigli da altri artisti. È il caso di Tondo, brano scritto per lui da Enrico Nigiotti. Ecco il testo integrale e qual è il significato.

Tondo significato

Tondo, inedito di Luigi scritto da Enrico Nigiotti per il giovane talento di Amici 2022, racconta la storia di un ragazzino in sovrappeso. Una caratteristica che lo ha costretto a subire le angherie dei bulli. Insulti ogni giorno che hanno reso la sua vita un inferno. Lui però riesce a vivere bene quei kg che gli altri reputano in eccesso. Un messaggio importante, che evidenzia come tutta questa rabbia che in tanti riversano nel mondo, sia in realtà un problema degli altri, ovvero di chi urla, strepita e offende.

Tondo testo

Tutti da piccino mi dicevano di smettere di fare quello sempre contento

Mi gridavano

Rincorrevano

Mi prendevano

Molto più veloci ed io lento

Ogni giorno me ne andavo solo a pesca

Insieme alla mia esca

Lasagne di mamma

Sotto voci che seguivano i miei passi, tirandomi dei sassi

In coro mi cantavano:

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

Come De Niro allo specchio provo le cose da dire

Dritto tagliando lo sguardo

Ringhio per farmi sentire

Batte la lingua nel magico ritmo del mio soprannome

Tondo tondo si

Tondo tondo

Ro-to-tondo

Tondo Simone

Le parole scivolavano nell’elica che muove la mia etica “ fai finta di nulla“

Mi chiamavano

Mi sfottevano

Continuavano

Senza mai colpirmi abbastanza

Il mio nome era soldato ciccio-bomba

Per colpa della forma abbondante dei fianchi

Ero il cinema per questi occhi storti ,

Battute come morsi

La strada non ha regole

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

Per alcuni è così divertente scoprirti i difetti per renderti un gioco

E provare a levarsi la noia nel darti più noia aspettando un tuo sfogo

Non mi rubate l‘attenzione

Non mi cambiate d’emozione

Voi non mi fate niente

Siete un ambo io la tombola

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

