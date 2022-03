Michele Amici 2022 chi è il ballerino della Celentano

Michele, scopriamo chi è il ballerino di Amici 2022 che partecipa al talent show in squadra con Alessandra Celentano.

Il serale di Amici 2022 è pronta a partire in prima serata su Canale 5 e tra gli alunni che hanno superato con successo il daytime arrivando alla fase conclusiva del talent c’è Michele, ballerino che appartiene alla squadra di Alessandra Celentano. Scopriamo dunque tutto su Michele e sul suo percorso all’interno della casa.

Amici 2022: chi è Michele

Michele ha il primato di essere state il primo ballerino a giungere al serale di Amici 2022, con Alessandra Celentano che ha deciso di premiarlo per il suo cammino all’interno della scuola. Michele Esposito è nato nel 2000 a Teverola, in provincia di Caserta. A 11 anni il ragazzo si trasferisce in Svizzera, a Zurigo, dove studia all’Accademia di Danza per ben sei anni.

Terminati gli studi in Svizzera Michele inizia a farsi notare nel mondo della danza, vincendo premi e riconoscimenti nelle competizioni cui prende parte. Si trasferisce poi ad Amsterdam, dove fa parte della compagnia nazionale, prima di entrare nella scuola di Amici.

Nel talent show di Canale 5, il ragazzo casertano si mette subito in mostra, attirando soprattutto l’attenzione di Alessandra Celentano, che gli consegna la maglia d’oro per il serale e gli garantisce il proprio banco. Il ragazzo ha conquistato tanti favori positivi, raccogliendo anche i complimenti di Maria De Filippi, che ne ha esaltato le doti tecniche da ballerino. Michele dunque è il primo ballerino ad accedere al serale e, in generale, uno dei primi allievi a farcela e si candida dunque seriamente come uno dei possibili vincitori finali del programma. Vedremo se Michele sarà in grado di mantenere le aspettative della vigilia e riuscirà ad arrivare fino in fondo nella sua avventura nella scuola.

