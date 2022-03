Sissi non è alla prima esperienza televisiva in ambito musicale. La giovane cantante, che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini, ha infatti tentato di entrare a far parte del cast di concorrenti di X-Factor alcuni anni fa.

Scopriamo com’è proseguita la sua esperienza con X-Factor. Sissi è stata subito eliminata? I giudici si sono resi conto del suo talento? Ecco cosa sapere su quell’esperienza, che di certo l’ha fortificata.

Sissi a X-Factor

Di seguito vi proponiamo una foto dell’esperienza di Sissi a X-Factor. Esteticamente non sembra cambiata affatto. Il taglio di capelli è rimasto identico, con quell’iconica chioma foltissima che le cade sulla schiena. Già al tempo aveva qualche tatuaggio, che col tempo sono aumentati un po’.

Aveva 20 anni quando ha deciso di mettersi alla prova sul palco del talent di Sky. Ai provini aveva cantato Del Verde, canzone di Calcutta e dunque non uno dei suoi inediti, come fatto ad Amici. Il pubblico aveva apprezzato decisamente la sua esibizione, regalandole una standing ovation. L’unica tra i giudici ad avere qualche perplessità fu Malika Ayane. Alla fine, però, ricevette quattro sì e la chance di raggiungere i Bootcamp.

Il suo percorso è proseguito fino agli Home Visit nella categoria Under Donne, affidata a Sfera Ebbasta. Purtroppo quest’ultimo decise di eliminarla a un passo dai Live. È stato di certo un duro colpo da digerire, che però non l’ha spinta a demordere. Ha continuato a lottare e scrivere, arrivando ad Amici con tutt’altra maturità. Ora è pronta a far sentire la propria voce.

