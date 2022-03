Sissi Amici 2022 chi è il cantante della Cuccarini

Lorella Cuccarini vanta una squadra decisamente talentuosa all’interno di Amici 2022. Tra i tre cantanti c’è spazio per Sissi, che fin da subito ha messo in mostra le proprie doti e tutto il suo carattere all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Scopriamo chi è Sissi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane cantante, autrice di inediti che stanno già facendo impazzire il pubblico. Ecco tutto quello che vorreste sapere su di lei.

Chi è Sissi

Il serale di Amici 2022 ha inizio sabato 19 marzo. Tra i favoriti non potrebbe non esserci Sissi. La giovane cantante fa parte della squadra di Lorella Cuccarini e il suo è un nome che potrebbe arrivare fino alla fine. Il carattere non manca, così come il talento.

Il suo vero nome è Silvia Cesana, ha 22 anni ed è nata a Merone, in provincia di Como. Amici 2022 non è il primo programma musicale al quale ha provato a partecipare. Quando aveva 20 anni, infatti, ha tentato la strada di X-Factor. Oggi è pronta a dire la sua, decisamente più matura e consapevole rispetto al passato. Basti pensare che si è presentata con un inedito a scuola, dal titolo Come Come, subito entrato nella testa dei suoi compagni di scuola. La produzione l’ha proposta ai professori, che l’hanno promossa in toto. È stata lei poi a scegliere Lorella Cuccarini.

Oltre a X-Factor, ha anche preso parte ad AmaSanremo nel 2020, provando a salire sul palco dell’Ariston. Un sogno che forse potrebbe coronare dopo Amici, considerando la ricca tradizione che negli ultimi anni lega il Festival di Sanremo al talent di Maria De Filippi.

Sissi fidanzato

Aveva un fidanzato all’esterno della scuola, col quale stava da circa un anno. Lasciarlo per Sissi non è stato affatto facile. Non è però riuscita a ignorare i sentimenti che provava per Dario, suo compagno di scuola più giovane di lei. Lui ha infatti appena 17 anni. Anche questo elemento sembrava metterla un po’ in crisi ma poi ha deciso di lasciarsi andare, godendosi i propri sentimenti a pieno. La loro è probabilmente la storia romantica più apprezzata dal pubblico in questa edizione di Amici 2022.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI