Sissi Amici 2022 vero nome e perché si chiama così

Scopriamo qualcosa in più su Sissi, uno dei grandi talenti di Amici 2022, prima artista ad accedere al serale del talent di Maria De Filippi. Sapete qual è il suo vero nome? Di seguito scoprirete un po’ di cose su di lei.

I suoi inediti sono a dir poco ipnotici. In pochi secondi restano in testa ed è impossibile dimenticarli. Questo è il grande pregio di chi nella vita è destinato a fare musica. Sissi è tra i favoriti per la vittoria finale di Amici 2022 e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Sissi, chi è

Nata a Erba, in provincia di Como, nel 1999, Sissi ha 22 anni ed è tra le cantanti più apprezzate di Amici 2022. Il suo vero nome è Silvia Cesano. Non sappiamo esattamente perché abbia scelto come nome d’arte Sissi ma viene naturale pensare che si tratti di un soprannome che si porta dietro da tempo, nato nella sua vita privata e poi trascinato con sé nel mondo dello spettacolo. Di sicuro si fa chiamare così da tanto, perché a 20 anni era già Sissi quando si era proposta sul palco di X-Factor.

Durante il suo percorso ad Amici ha lanciato tre singoli, a partire da Come Come, con il quale si è presentata agli insegnanti e al pubblico. In seguito sono giunti altri due inediti di successo, Danshari e Stupidi lovers. Non è di certo una ragazza alle prime armi sul fronte musicale, tutt’altro. È giunta nella scuola di Amici con le idee chiare e brani in tasca prodotti in maniera professionale. In passato si era già fatto notare grazie a Sugar, l’etichetta di Caterina Caselli. Nel 2020 ha preso parte inoltre ad AmaSanremo, presentando il brano Per farti paura, tentando di accedere al Festival di Sanremo.

