Ancora un appuntamento per Che tempo che fa dedicato quasi interamente alla guerra tra Russia e Ucraina. Anche nella puntata in onda il 20 marzo Fabio Fazio tenterà di limitare il più possibile le tematiche leggere, per così dire.

Scopriamo chi saranno gli ospiti in studio per la nuova puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda domenica 20 marzo in prima serata su Rai 3 alle ore 20.00.

Che tempo che fa, ospiti 20 marzo

Ci sarà ancora il professor Burioni, che farà il punto della situazione sull’emergenza Covid che, per quanto passata in secondo piano sul fronte dell’attenzione giornalistica, non può ancora dirsi conclusa, affatto.

Per parlare della guerra in Ucraina e di cosa stia facendo il governo per tutelare gli italiani, principalmente dall’aumento dei costi, ci sarà il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Questi farà il punto sulla situazione, gettando luce sull’approccio dell’Italia in merito al conflitto, così come sul piano a breve termine del governo di Mario Draghi.

Spazio inoltre a un collegamento in diretta con la tv ucraina e, nello specifico, con Oleg Paniuta. Questi è il conduttore del canale tv Ukraina24. Quest’ultimo ha preso parte alla maratona nazionale delle principali emittenti del Paese, riunite in un unico canale, attualmente l’unico a riuscire ad andare in onda sul territorio dell’Ucraina.

Vi sarà anche un ospite musicale, per offrire un po’ di leggerezza, seppur in percentuale minima rispetto a quanto si era soliti fare poco tempo fa. Ci sarà il grande ritorno del rapper Fabri Fibra, che ha da poco inciso un nuovo album dal titolo Caos, uscito il 18 marzo. L’artista avrà modo di parlare del suo ultimo lavoro, che ha avuto una lunga gestazione. Sono infatti trascorsi ben cinque anni da Fenomeno del 2017. Nel mentre è stata pubblicata unicamente una raccolta nel 2019. In rete i fan non parlano d’altro e in generale se ne discute tanto nel mondo online musicale. Nello specifico un brano ha attirato l’attenzione del pubblico, fedelissimo e non. Si tratta di Propaganda, cantata in featuring con Colapesce e Dimartino. Un brano intenzionato a raccontare come la propaganda politica possa illudere le persone e far loro del male nel profondo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI