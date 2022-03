Carmen Di Pietro Isola dei Famosi 2022 chi è

Carmen Di Pietro è tra i concorrenti che prenderanno parte a L’Isola dei Famosi 2022. In questa edizione c’è una novità importante, che divide i partecipanti in due gruppi, single e accoppiati. Sarà sull’isola in Honduras con il figlio Alessandro Iannon.

Scopriamo un po’ di informazioni su Carmen Di Pietro, tra i concorrenti del celebre reality L’Isola dei Famosi 2022. Ecco chi è e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Carmen Di Pietro

Nata a Potenza il 24 maggio 1965, Carmen Di Pietro è un’ex modella, attrice, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha 56 anni, figlia di Donato ed Emma, che hanno avuto altri tre figli: Vito, Giuseppe e Maria. Quest’ultima è però morta quando aveva soltanto 3 anni.

La famiglia si è trasferita a Bologna per il lavoro del padre, e in seguito a Salerno. Diplomata presso l’Istituto Magistrale Regina Margherita nel 1983. Ha vissuto in svariate città in giro per l’Europa, da Londra a Roma, da Milano a Parigi, fino a Madrid, dove ha lavorato come modella.

Ha sposato Sandro Paternostro nel 1998, dopo 5 anni di fidanzamento. Il matrimonio fece particolarmente clamore, considerando l’enorme differenza d’età. Lui aveva infatti 76 anni e lei appena 33. Carmen Di Pietro è rimata vedova nel 2000 e da allora non si è più sposata. In seguito si è fidanzata con Giuseppe Iannoni, dal quale ha avuto due figli. Alessandro lo ha partorito quando aveva 36 anni, mentre Carmelina è nata quando lei aveva 43 anni. Oggi è felicemente single e non sembra intenzionata ad aprire il suo cuore a nuove relazioni.

Carmen Di Pietro carriera

Ha iniziato a lavorare come attrice nel 1986 e nel 1991 è stata protagonista di alcuni film erotici. La sua carriera è esplosa negli anni ’90, prendendo parte ad alcuni programmi Rai. Ha continuato a lavorare a teatro e al cinema come attrice, per poi diventare conduttrice in alcune TV locali. Ha lavorato come showgirl in Spagna e nel 2015 si è rimessa in gioco, a 50 anni, con un calendario sexy (ricavato devoluto in beneficenza).

