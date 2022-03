Chi veste Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022, condotta ancora una volta dall’amatissima Ilary Blasi. La prima puntata va in onda lunedì 21 marzo, in prima serata su Canale 5.

La splendida conduttrice romana si mostrerà come sempre elegantissima. Scopriamo chi veste Ilary Blasi. Quali sono i brand di moda scelti la moglie di Francesco Totti, pronta a intrattenere il grande pubblico dopo la conclusione del Grande Fratello.

Chi veste Ilary Blasi

Qual è lo stilista che veste Ilary Blasi? Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 la conduttrice si mostrerà come sempre molto elegante, senza far mancare un pizzico di “carattere”, per così dire, con qualche scelta più azzardata che saprà estasiare gli spettatori, pronti a disseminare numerosi screen di lei online.

Nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi la Blasi aveva scelto le seguenti griffe per presentarsi alla conduzione del celebre reality show: Balmain, Lia Stubbia e Genny. La celebre conduttrice ha girato un promo per la prima grande serata de L’Isola dei Famosi. La vediamo in un abito total black, intenta ad attendere l’arrivo dei naufraghi. Il vestito è un modello over in stile gitan. A contraddistinguerlo sono delle spalline sottili, così come una profonda scollatura sulla schiena. Il brand è Calita.

Prima di registrare il promo, però, si è presentata sfoggiando una tuta verde molto comoda, griffata Gucci. Opterà per l’abito nero? Non è detto. Potrebbe decidere di sorprendere tutti con una scelta differente.

