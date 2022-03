I Cugini di Campagna Isola dei Famosi 2022 chi sono in gara

L’Isola dei Famosi 2022 vanta tra i concorrenti anche i Cugini di Campagna. Il celebre gruppo musicale italiano farà parte del gruppo degli accoppiati, novità di questa edizione, che sarà sulla spiaggia in Honduras insieme ai single.

Le nuove generazioni hanno imparato a conoscere i Cugini di Campagna probabilmente in seguito alla polemica che li ha visti protagonisti con i Maneskin. La storica band aveva infatti accusati i vincitori dell’Eurofestival di copiare il loro stile. Spieghiamo dunque chi sono e che carriera hanno alle loro spalle.

Chi sono i Cugini di Campagna

Ci saranno i Cugini di Campagna al completo all’Isola dei Famosi 2022? No, soltanto due dei quattro membri della band italiana. Si tratta di Silvano Michetti e Nick Luciani. Il passare del tempo non ha intaccato la loro fama, così come l’amore per alcuni grandi successi, come Anima mia e Miele.

Silvano e Nick hanno deciso di cimentarsi in questa avventura decisamente al di fuori delle loro abitudini. Dovranno sottoporsi a numerose sfide delicate, che tempreranno anche il loro fisico, oltre alla mente.

Nick Luciani è nato il 2 giugno 1970 a Roma. Il suo vero nome è Nicolino Luciano. Ha oggi 51 anni ed è entrato a far parte dei Cugini di Campagna nell’ormai lontano 1994, prendendo il posto di Marco Occhetti. Nel 2014 ha annunciato il proprio addio, in piena polemica con Ivano Michetti, uno dei due fratelli gemelli fondatori. Il grande ritorno a marzo 2021, dopo una riappacificazione tra i due membri storici. Dopo l’addio, Luciani ha lavorato come muratore, piastrellista e non solo, vivendo un momento difficile nella sua vita. È sposato con la cantante Vanessa Perna. I due sono marito e moglie dal 1999. La coppia ha avuto una figlia, Karen.

Silvano Michetti è il batterista dei Cugini di Campagna. Nato a Roma l’11 febbraio 1947, è cofondatore della band, insieme con il fratello gemello Ivano. Il suo aspetto è ben noto, con i tipici baffetti che lo hanno reso enormemente riconoscibile. Oltre a essere un musicista, è anche avvocato, specializzato in diritto d’autore e plagio musicale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI