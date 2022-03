Ilary Blasi prima e dopo: chirurgia FOTO

Ilary Blasi ha raggiunto la popolarità da letterina ed poi diventata conduttrice affermata per i canali Mediaset. Scopriamo com’è cambiata negli anni

Ilary Blasi è uno dei volti televisivi più famosi in Italia. Dopo aver raggiunto la popolarità come letterina, ha acquisito l’esperienza necessaria per diventare conduttrice affermata dei canali Mediaset. Sposata con Francesco Totti e mamma di tre splendidi figli, è una bellissima donna di 40 anni.

I suoi tratti delineati hanno spesso sollevato critiche con tantissimi utenti che hanno pensato a qualche ritocchino. Scopriamo com’è cambiata Ilary Blasi nel corso del tempo e se ha fatto uso di chirurgia con il prima e dopo della redazione di Contrataque.

Ilary Blasi prima e dopo

Nella foto che potete osservare al termine di questo articolo, possiamo notare una giovanissima Ilary Blasi a Passaparola, game show che l’ha fatta conoscere al grande pubblico grazie al suo ruolo di Letterina. A destra invece una foto più recente della moglie di Francesco Totti dove appare decisamente cambiata.

Ilary Blasi non ha mai dichiarato di aver fatto uso di chirurgia plastica in questi anni ma in tanti hanno focalizzato l’attenzione sul naso e sulle labbra della conduttrice. Secondo la rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti, l’attuale padrona di casa de L’Isola dei Famosi 2022 avrebbe rifatto il seno e le labbra. Per quanto riguarda il décolleté nel dettaglio il consueto intervento che viene fatto da chi vuole una taglia in più, la cosiddetta mastoplastica additiva, anche se negli ultimi anni si sono fatti passi da gigante che permettono di avere un seno più grande senza protesi interne.

Inoltre, per quanto riguarda le labbra rifatte o meno della moglie di Totti, si parlerebbe non di un intervento ma di un semplice filler per renderle più carnose. Se sia rifatta o meno Ilary Blasi, non c’è conferma e poco importa. Resta sempre una grande icona di bellezza.

