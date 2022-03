Lunedì 21 marzo ha inizio una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta nuovamente dall’amatissima Ilary Blasi. Appuntamento fissato per le 21.20, prima serata su Canale 5, come da tradizione.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco le anticipazioni del reality tanto atteso condotto da Ilary Blasi. Chi sono i concorrenti? E l’inviato di quest’anno? Ecco cosa sapere.

L’Isola dei Famosi 2022, anticipazioni

Canale 5 riparte con un nuovo reality, una settimana dopo la conclusione del Grande Fratello VIP. È già tempo di lasciar spazio a L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Ancora una volta i naufraghi, i cui nomi sono già stati svelati, si ritroveranno a vivere quest’avventura incredibile in Honduras.

Spazio ad alcune novità in questa edizione del programma. La principale è rappresentata dallo sdoppiamento del cast. Da una parte vi saranno infatti concorrenti accoppiati e dall’altra quelli single. Nel primo caso si tratta di coppie unite in qualche modo. Il loro legame può essere famigliare, amoroso o d’altro tipo. Tra loro ampio spazio a volti ben noti del programma, che si sono già cimentati in questa sfida in passato. L’obiettivo finale? La soddisfazione d’essere riuscito a superare tutte le sfide, psicologiche e fisiche, e ben 100mila euro da poter devolvere in beneficenza.

L’inviato di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2022 sarà ancora una volta Alvin. È la quarta edizione che lo vede prendere un volo per l’Honduras. È ormai un veterano e la sua simpatia continua a fare centro nel cuore del pubblico. Per quanto riguarda la regia, anche stavolta sarà affidata a Roberto Cenci. In studio, infine, a commentare gli eventi con la Blasi ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che hanno rispettivamente condotto il programma e presovi parte (da concorrente e inviata).

L’Isola dei Famosi 2022, concorrenti

Naufraghi accoppiati:

Cugini di Campagna

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo Tavassi

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannon

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo (fratello e papà di Belen e Cecilia Rodriguez)

Naufraghi single:

Marco Melandri, ex pilota di Moto GP

Roger Balduino, modello

Blind, rapper ex concorrente di X-Factor 2020

Nicolas Vaporidis, attore

Cicciolina (Ilona Staller), ex attrice porno

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello

Roberta Morise, showgirl

Estefania Bernal, modella

Jovana Djordjevic, moglie dell’ex calciatore Filipo Dordevic

