Lory Del Santo Isola dei Famosi 2022 chi è

Lory Del Santo è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Fa parte del gruppo che approderà sulla spiaggia in Honduas in coppia. Al suo fianco ci sarà infatti il fidanzato Marco Cucolo.

Chi è Lory Del Santo? Il suo nome è decisamente celebre ma la conoscete davvero? Ecco una breve bio che analizza la sua lunga carriera. Con il carattere che ben conosciamo, farà di certo parlare di sé durante quest’edizione del celebre reality condotto da Ilary Blasi.

Chi è Lory Del Santo

Nata il 28 settembre 1958 a Povegliano Veronese (comune veneto in provincia di Verona), il vero nome di Lory Del Santo è Loredana. Nata in una famiglia di umili origini, la celebre showgirl ha perduto suo padre quando era giovanissima. Aveva infatti soltanto 3 anni. In generale, purtroppo, si può dire che la sua vita sia stata duramente segnata da differenti eventi drammatici.

Sul fronte privato, sono tanti gli amori avuti dalla Del Santo. Impossibile non ricordare Eric Clapton. I due hanno avuto un figlio, Conor, tragicamente scomparso a 4 anni nel 1991, precipitato dal 53esimo piano. Nel 1992 la showgirl ha avuto un secondo figlio, il cui nome è Devin. Nel 1999 è poi divenuta madre per la terza volta. È venuto al mondo Loren, che si è purtroppo suicidata a causa di una malattia.

Il dramma sul fronte dei suoi figli è però ancora più profondo. A metà degli anni ’90, infatti, ha perso un bambino quando era incinta al sesto mese. Oggi ha un fidanzato. Si tratta del modello Marco Cucolo, anche lui tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Fanno coppia da diversi anni. Così inseparabili da aver rifiutato di prendere parte nel 2020 a Temptation Island.

Lory Del Santo carriera

Lory Del Santo è stata una delle icone degli anni ’80. Nel corso degli anni ha lavorato come attrice, regista e showgirl. È un celebre personaggio televisivo e ha fatto il proprio debutto in TV a soli 16 anni. Da allora di strada ne ha fatta eccome.

La sua filmografia è molto ricca. Il tutto parte nel 1977 con Ecco noi per esempio, proseguendo con titoli come L’onorevole con l’amante sotto il letto, W la foca e Vita Smeralda. Il pubblico l’ha però apprezzata principalmente in televisione, dal Festivalbar del 1975 a numerose stagioni di Drive In. Ha già preso parte in passato a L’Isola dei Famosi. Era il 2005 e la terza edizione del reality, che al tempo andava in onda su Rai 2.

