Maneskin in concerto: tour 2022 2023 date e prezzi biglietti

I Maneskin sono pronti a tornare in concerto: scopriamo le date del tour e come comprare i biglietti per assistere agli spettacoli.

Uno dei tour più attesi dei prossimi tempi è sicuramente quello dei Maneskin, band reduce da un anno pazzesco, dal successo a Sanremo a quello all’Eurovision e una fama giunta a livello globali. Dopo aver suonato in giro per il mondo nell’ultimo anno, portando la loro Zitti e buoni nelle più grandi kermesse del globo, i Maneskin sono pronti a dare vita a un tour che attraverserà il mondo intero, dall’Italia all’Europa, fino all’America. Vediamo le date e come acquistare i biglietti.

Maneskin: le date del tour

Il tour dei Maneskin andrà in scena tra il 2022 e il 2023. Si parte nell’autunno 2022 in America, per poi continuare in Italia e infine in Europa. Queste sono le date americane:

31 ottobre – Seattle

3 novembre – San Francisco

10 novembre – Phoenix

12 novembre – Salt Like City

13 novembre – Denver

18 novembre – Detroit

21 novembre – Toronto

24 novembre – Montreal

26 novembre – Boston

28 novembre – Philadelphia

2 dicembre – New York

5 dicembre – Washington

7 dicembre – Atlanta

9 dicembre – Miami

12 dicembre – Houston

13 dicembre – Dallas

16 dicembre – Las Vegas

Queste sono invece le date europee, in scena a inizio 2023:

16 febbraio – Pesaro

25 febbraio – Torino

27 febbraio – Amsterdam

2 marzo – Bruxelles

3 marzo – Bruxelles

10 marzo – Colonia

13 marzo – Parigi

16 marzo – Bologna

17 marzo – Bologna

20 marzo – Firenze

21 marzo – Firenze

24 marzo – Roma

25 marzo – Roma

28 marzo – Napoli

29 marzo – Napoli

31 marzo – Bari

3 aprile – Milano

4 aprile – Milano

6 aprile – Milano

11 aprile – Barcellona

26 aprile – Zurigo

28 aprile – Vienna

30 aprile – Echs-sur-alzette

2 maggio – Copenaghen

5 maggio – Milano

8 maggio – Londra

12 maggio – Varsavia

14 maggio – Praga

16 maggio – Budapest

18 maggio – Riga

19 maggio – Tallinn

I prezzi dei biglietti saranno ovviamente vari e dipenderanno dalle date: tutte le informazioni a riguardo saranno comunque disponibili sul circuito di TicketOne o tramite i canali ufficiali dei Maneskin. Trattandosi di un tour in parte riprogrammato, molti biglietti sono stati già venduti e quindi non tutte le date hanno ancora dei tagliandi a disposizione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI