Marco Cucolo Isola dei Famosi 2022 chi è

Vi è una novità importante nell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. I concorrenti saranno suddivisi tra single e accoppiati. A quest’ultima categoria fa riferimento Marco Cucolo, modello fidanzato da Lory Del Santo, con la quale metterà piede sulla celebre spiaggia in Honduras.

Scopriamo quello che c’è da sapere su Marco Cucolo. Chi è questi? Oltre alla definizione di fidanzato di Lory Del Santo, che lo accompagna da tempo, cosa c’è da sapere sul suo conto?

Chi è Marco Cucolo

Nato a Napoli il 13 gennaio 1992, Marco Cucolo è un modello e videomaker, fidanzato di Lory Del Santo, con la quale ha poco più di 30 anni di differenza. Si è trasferito a Milano per professione ed è qui che ha trovato l’amore. Grande appassionato di fotografia, così come di sci e calcio.

Ha conosciuto Lory Del Santo sui social e il trasferimento a Milano è stato un passaggio chiave per la loro storia d’amore. Una relazione che non è stata inizialmente ben accettata dalla famiglia di lui, considerando la differenza d’età.

La sua carriera è iniziata come modello. Ha posato per alcuni marchi ed è diventato testimonial di svariati brand molto importanti. Ha inoltre preso parte alla serie di Lory Del Santo, la famosa The Lady, lavorandovi sia come attore che come videomaker. Ha già preso parte a un programma televisivo in coppia con la fidanzata Lory Del Santo. Nel 2016 si sono infatti cimentati nel lungo viaggio della quinta edizione di Pechino Express. È stato inoltre ospite del salotto di Barbara D’Urso come opinionista. Ancora un programma complesso da gestire, dopo Pechino Express, dovendo infatti sottostare a differenti privazioni. I fan della coppia sono curiosi di vedere i due all’opera, così da scoprire quanto tempo dureranno in Honduras.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI