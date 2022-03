Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022

Prendere parte a L’Isola dei Famosi come concorrente è un vero e proprio lavoro. Non penserete mica che svariati personaggi dello spettacolo, più o meno noti, così come più o meno in vista in questa fase della loro carriera, possano permettersi numerose settimane di completo stop dal lavoro, vero? Scopriamo, dunque, quanto guadagnano.

Vi siete mai chiesti quanto guadagnino i concorrenti de L’Isola dei Famosi? E la stessa Ilary Blasi che tipo di accordo ha con Mediaset? Pagati anche gli opinionisti in studio, ovviamente. Scopriamo il dietro le quinte del reality dal punto di vista economico.

Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i concorrenti

Sappiamo tutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022, condotta nuovamente da Ilary Blasi, amatissima dal grande pubblico. I concorrenti del reality sono divisi in due gruppi, accoppiati e single. In studio spazio inoltre a due opinionisti, che commenteranno gli avvenimenti del reality al fianco della Blasi. Si tratta di Nicola Savino a Vladimir Luxuria, che hanno un’ampia esperienza in fatto di Isola dei Famosi. Il primo ha infatti condotto lo show, quando andava in onda su Rai 2. La seconda, invece, è stata sia concorrente che inviata del programma.

Il cachet dei concorrenti de L’Isola dei Famosi non è uguale per tutti. Molto dipende da quanto si riesce a ottenere in fase di contrattazione.

Non sappiamo quanto siano riusciti a ottenere in questa edizione. Le cifre non sono state ancora svelate. Possiamo però farci un’idea in maniera molto precisa, confrontando i numeri del 2021. La più pagata era Elisa Isoardi, che dovrebbe aver ricevuto 15mila euro a settimana. Le cifre più basse registrate pare siano state tra i 7 e i 10mila euro a settimana.

Possiamo inoltre farci un’idea anche dello stipendio di Ilary Blasi, che avrebbe guadagnato un cachet di 50mila euro a puntata. L’inviato quest’anno sarà nuovamente Alvin, che potrebbe guadagnare tanto quanto Massimiliano Rosolino in passato: 30mila euro. E gli opinionisti in studio? Per loro dovrebbe pattuirsi un accordo tra i 20 e i 25mila euro, così come per Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel 2021. È necessario parlare al condizionale, però, dal momento che la produzione non ha mai confermato tali indiscrezioni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI