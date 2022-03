Anticipazioni La Pupa e il Secchione 2022 stasera 22 marzo: seconda puntata con Guenda Golia pronta ad attaccare Mila Suarez vicina a Mirko

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione 2022 questa sera 22 marzo vede al centro della scena Mila Suarez. La Pupa è in coppia con Mirko Gancitano che non solo è il fidanzato attuale di Guenda Goria e promesso sposo, ma è il migliore amico di Alex Belli, ex della stessa Mila. Non potevano che essere una coppia al centro dell’attenzione perché la modella di origini marocchine non poteva farsi sfuggire un’occasione così ghiotta per acquisire un po’ di fama.

Non è infatti nuova a creare dinamiche per cercare di attirare un po’ di attenzione su di sé. Lo ha già fatto in passato parlando continuamente a Live Non è la D’Urso dei tradimenti di Alex Belli nei confronti. E’ entrata al GF Vip continuando a citare sempre quest’episodio (edizione tra l’altro condotta sempre da Barbara D’Urso), fino al tentativo estremo per un pizzico di notorietà con il bacio saffico con Elisa De Panicis sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia del 2020. Il tempo di essere virale sui social per qualche ora per poi cadere di nuovo nell’oblio ed essere sempre la ex di Alex Belli.

Mila Suarez è recidiva ma questa volta può finalmente farsi notare per le sue capacità nell’entrare nel ruolo di Pupa. La bellezza c’è e sta dimostrando di creare dinamiche elementari ma interessanti. Ci sarà spazio questa sera a La Pupa e il Secchione 2022 in onda su Italia 1 anche per atteggiamenti equivoci tra altre coppie e debutto di una fatina che tanto ci ha appassionato al GF VIP. Scopriamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione 2022: Guenda vs Mila

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione 2022 della seconda puntata di questa sera 22 marzo sono cariche di aspettative per lo scontro acceso in programma tra Guenda Goria e Mila Suarez. Oggetto dello scontro il fidanzato della figlia di Maria Teresa Ruta, Mirko Gancitano, con cui la Suarez a detta di Guenda ci ha provato. Quali sono stati questi atteggiamenti che hanno dato fastidio alla Goria?

In primo luogo il fatto che il fidanzato non si sia opposto in maniera decisa alle avances della modella di origini marocchine, sembrando apparentemente un minimo lusingato dalle attenzioni della Pupa in coppia con lui. Dall’altro l’atteggiamento della Suarez ritenuto forzato solo per apparire in una clip in puntata e che invece provoca sofferenza ad un’altra donna.

Non a caso la modella ha già avvertito che la fidanzata di Mirko nel caso fosse gelosa dovrebbe prendersi una camomilla e darsi pace. Ne vedremo insomma delle belle questa sera, infatti Guenda aveva già detto di essere particolarmente propensa ad attacchi di gelosia e che difficilmente avrebbe digerito il fidanzato dormire nel letto con un’altra donna come però prevede il regolamento de La Pupa e il Secchione. Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione 2022 del 22 marzo ci mostrano una seconda puntata carica di aspettative anche intorno ad un altro scontro con i fiocchi che è Guenda Goria contro sua suocera Vera Miales.

Sì, la Pupa, in coppia con Nicolò Scalfi, è letteralmente la suocera di Guenda Goria nonostante siano coetanee perché la concorrente è la fidanzata di suo padre Amedeo. Già nella prima puntata non si era espressa con parole al miele nei confronti di sua nuora definendola come un ostacolo per la sua relazione. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per un eventuale chiarimento.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione 2022: il ruolo di Lulù

Le anticipazioni della seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022 del 22 marzo hanno annunciato la presenza in studio di Lulù Selassie, ex concorrente del GF VIP. Qual è il ruolo dell’adorata fatina nonché Princess? Lulù sarà Pupa per una sera e la stessa Barbara D’Urso ha detto che avrà un ruolo fondamentale nelle dinamiche de La Pupa e il Secchione 2022.

Probabilmente, come risulta alla redazione di Contrataque, potrebbe decidere le sorti di una coppia del reality e rendere immune due concorrenti oppure come già nel potere della giuria mandarne una allo scontro finale nella doccia di cultura. Inoltre le anticipazioni de La Pupa il Secchione 2022 di questa sera 22 marzo vedono Flavia Vento in dubbio se ritirarsi o meno dal gioco, come ha sempre fatto in tutti i reality in cui ha partecipato. Inoltre si scoprirà se Paola Caruso è realmente fuori dal gioco e chi eventualmente la sostituirà.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione 2022: le coppie a rischio eliminazione

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione 2022 portano nuovi concorrenti sia pupe che secchioni e anche la prima eliminazione del reality. Nella scorsa puntata, la prima, non ci sono stati eliminati ma la coppia che ha avuto la peggio nello scontro finale con Mila Suarez e Mirko Gancitano ovvero quella formata da Emy Buono, Alessandro De Meo e Asia Valente ha dormito in una sorta di tugurio stile Grande Fratello.

Quali sono le coppie a rischio eliminazione in questa seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022? Secondo i gusti di Federico Fashion Style e Soleil Sorge, Mila Suarez e Mirko Gancitano, Nicolò Scalfi e Vera Miales e Marialaura De Vitis con Gianmarco Onestini, potrebbero non rientrare nelle loro grazie. E’ vero anche che creano dinamiche e a sorpresa potrebbero invece essere mandati alla doccia di cultura altri concorrenti.

