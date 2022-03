Servitore del Popolo è la serie TV che ha cambiato la vita dell’attuale presidente dell’Ucraina Zelensky. Il suo Paese oggi lotta strenuamente contro la Russia in una guerra che terrorizza l’Europa e il mondo. La sua battaglia contro Putin ha avuto inizio su un set, per quanto sorprendente. Il popolo ucraino ha visto qualcosa in quell’attore comico. I discorsi del suo personaggio nella serie hanno ispirato più degli altri politici che lo hanno poi sfidato. Per quanto incredibile, l’attore si è tramutato in un leader e ancora oggi guida i suoi. Impossibile, dunque, non proporre anche in Italia la serie che ha dato il via a questa storia politica davvero unica nel suo genere.

Qual è la trama di Servitore del Popolo? Tralasciando il cast, di cui ovviamente sarebbe ben noto alle nostre orecchie il solo Zelensky, scopriamo di cosa parla questa produzione, tornata disponibile in streaming negli Stati Uniti e giunta anche in TV nel Regno Unito. Ecco dove vedere la serie TV in Italia anche on demand.

Servitore del Popolo, trama

Servitore del Popolo è una serie TV di satira politica. Ha fatto il proprio debutto in Ucraina nel 2015, concludendosi poi nel 2019. Zelensky recita il ruolo di un professore di lei, inaspettatamente eletto presidente. Tutto ciò senza perdere la propria autenticità. È una persona comune che sa bene quali sono le esigenze del suo Paese, il che offre una ventata d’aria nuova alla politica.

È composta da tre stagioni, tutte ricche di satira atta a ridicolizzare i luoghi comuni, purtroppo reali in molti casi, del sistema politico. A guidare il professore non vi è alcuna preparazione. È tutto basato sui suoi valori di uomo corretto e questo basta al popolo. Ciò vale anche per la realtà, considerando come soltanto un mese dopo la fine della serie, nel 2019, Zelensky sia stato di fatto eletto presidente in Ucraina.

Dove vedere Servitore del Popolo: streaming

Servitore del Popolo arriva in Italia. Chiunque volesse seguire gli episodi della serie TV satirica con Zelensky come protagonista, che ha di fatto predetto il futuro politico dell’Ucraina, potrà farlo su La7. La rete ha infatti ottenuto i diritti di trasmissione della serie comedy. Per il momento non è ancora stata fornita una data precisa dalla rete, che annuncia come prossimamente la serie andrà in onda, mostrando un breve promo.

Battuto sul tempo il colosso Netflix, che negli Stati Uniti sta proponendo lo show da alcuni giorni. Ciò vuol dire che non ci sarà Servitore del Popolo in streaming? Niente affatto. Attraverso il sito ufficiale di La7, infatti, la serie sarà disponibile on demand, così come accaduto con altre produzioni, da Sherlock a Chernobyl.

