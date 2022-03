La Pupa e il Secchione 2022 vede la prima coppia eliminata ufficialmente dal reality. Barbara D’Urso cambia il regolamento

Prima eliminazione ufficiale a La Pupa e il Secchione 2022 con sorpresa finale. La seconda puntata del reality condotto da Barbara D’Urso ed in onda il 22 marzo ha decretato la prima coppia eliminata. Un verdetto inaspettato che ha spiazzato il pubblico da casa e che ha portato Barbara D’Urso a cambiare a fine puntata il regolamento. Un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, giuria compresa. Scopriamo gli eliminati della seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022.

La pupa e il secchione 2022 seconda puntata: coppia eliminata

Prima di conoscere gli eliminati della seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2022, sono state annunciate due nuove coppie. Gianmarco Onestini, arrivato dalla Spagna, ha scelto Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Dopo una gara di bachata, il Secchione ha scelto lei dicendo che le ha dato vibrazioni positive.

Nicole Miss Europa, dopo la sfida persa, è stata invece accoppiata con Ivan Vettoretto, new entry del programma e secchione che potrà regalare numerose dinamiche. Infatti il ragazzo è già diventato star su Instagram andando nel segno per la sua bellezza. Lo show è così entrato nel vivo, le coppie si sono sfidate allo zucca quiz, al car wash mentre i secchioni hanno interpretato tre diversi brani dei Maneskin.

Al termine delle sfide, la coppia meno votata è risultata quella formata da Aristide Malnati e Flavia Vento che sono andati direttamente al bagno di cultura. La coppia vincitrice e quindi immune, degna di andare in suite, è stata la troppia composta da Asia Valente, Emy Buono e Alessandro De Meo, complice anche cinque punti regalati da Lulù Selassie che ha twerkato come una diva sulle note di Cardi B.

Per decretare la seconda coppia allo spareggio, nella seconda puntata de La Pupa e il Secchione sono tornate le nomination. I più votati sono risultati la fotonica Laura Comaschi con Orlando Puoti e Alessio e Valentina. La giuria ha deciso di salvare quest’ultima coppia e allo spareggio è andata a sorpresa quella più amata sui social. Al bagno di cultura fino all’ultima risposta si sono sfidati alla pari e decisiva è stata la risposta di Orlando Puoti sul balayage, tecnica di colorazione dei capelli.

Flavia Vento e Aristide Malnati sono quindi la prima coppia ufficiale eliminata da La Pupa e il Secchione. A sorpresa però Barbara D’Urso, prima della sigla finale, ha deciso di cambiare il regolamento e di spedire la coppia nello sgabuzzino, portando di fatto la prima eliminazione alla puntata successiva. Quindi secondo quanto deciso dalla conduttrice, solo nella terza puntata ci sarà la prima vera e ufficiale eliminazione da La Pupa e il Secchione 2022.

Le polemiche non sono mancate nel corso di ieri sera con Guenda Goria che in collegamento ha zittito Mila Suarez, definendola una provocatrice. Mentre la giuria ha bocciato la modella di origini marocchine con Soleil che ha assegnato uno zero al suo car wash. Federico Fashion Style ha avuto da ridire sul comportamento di Vera Miales, ritenuto poco consono per una donna fidanzata perché ha fatto la doccia con Nicolò Scalfi.

Infine toccante il momento che ha coinvolto Francesco Chiofalo che ha potuto abbracciare sua madre presente in studio.

