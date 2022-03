Nessuno testo e significato della canzone di Fabri Fibra

Nessuno è uno dei brani contenuti nel nuovo album di Fabri Fibra, Caos: scopriamo il significato e il testo del brano.

Fabri Fibra ha fatto il proprio ritorno con Caos, il suo nuovo attesissimo album che sta conquistando tantissimi consensi. Tra i brani più apprezzati c’è sicuramente la malinconica Nessuno: vediamo il significato e il testo del brano.

Nessuno: il significato della canzone di Fabri Fibra

Nessuno è sicuramente il brano più malinconico di Caos e racconta la storia di un amore malato, col protagonista che si macchia di gesti estremi per l’amata, arrivando anche a sforare il limite della legalità e a sfociare nella persecuzione. Il cantante ha sottolineato che fatti e persone contenuti nel brano sono di pura fantasia.

Nessuno: il testo della canzone di Fabri Fibra

Quando non so che cosa fare tiro una moneta

Se esce testa è meglio che nessuno veda

Quello che devo fare lo faccio per te

E salgo nella macchina, accendo la radio

Canto, così non sento a cosa sto pensando

Quello che devo fare lo faccio per te

Ho chiuso dentro al cofano il tuo damerino

Col nastro sulla bocca mi urla: “Non respiro”

Quello che devo fare lo faccio per te

La strada del ritorno, soffia un vento caldo

La macchina è già in fiamme mentre mi allontano

Quello che ho fatto, giuro, l’ho fatto per te

Te le ricordi le mie lettere d’amore?

E quella volta che ti ho preso un aquilone

Se non ti posso avere io mi stacco il cuore

Hai un tatuaggio sulla mano col mio nome

Nessuno, nessuno, nessuno

Per te non sono nessuno, nessuno, nessuno

Ora sono uscito a bere

Sento in lontananza le sirene

Ho ancora dei flash nella mia mente

Quando ti seguivo tra la gente

Le poesie che ho scritto non le hai lette

Fumo le ultime due sigarette

Poi rubo una macchina e vengo da te

Per averti ruberei anche un Cartier

Sono sotto casa tua, ma le luci son tutte spente

Ho suonato anche due volte, ci riprovo, eppure niente

Noi dobbiamo stare insieme, me lo ripeto da sempre

Ora sono entrato rompendo i vetri delle finestre

Ti volevo dare un bacio prima che tramonti il sole

E riempire casa di complimenti e belle parole

Tu mi guardi spaventata sul divano, tutta sola

Fuori vedi i lampeggianti, poi un colpo di pistola

Te le ricordi le mie lettere d’amore?

E quella volta che ti ho preso un aquilone

Se non ti posso avere io mi stacco il cuore

Hai un tatuaggio sulla mano col mio nome

Nessuno, nessuno, nessuno

Per te non sono nessuno, nessuno, nessuno

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI