L’incubo di una madre: trama e cast del film

L’incubo di una madre è un film del 2012 diretto da Vic Sarin. Una pellicola dalla storia tanto realistica da far tremare qualsiasi genitore con in casa uno o più adolescenti.

Scopriamo cosa sapere su questa pellicola. Ecco trama e cast de L’incubo di una madre, traduzione letterale del titolo originale A Mother’s Nightmare, primo di una saga, seguito da A Daughter’s Nightmare, A Wife’s Nightmar, A Sister’s Nightmare, A Surrogate Nightmare e A Father Nightmare.

L’incubo di una madre trama e cast

La madre cui fa riferimento il titolo è Maddie, il cui incubo è quello di non riuscire a proteggere il figlio Chris. Questi è un giovane fragile e con svariati problemi, causati dal divorzio dei suoi genitori. Quando il ragazzo inizia a frequentare la provocante Vanessa, Maddie non può far altro che preoccuparsi ulteriormente.

Vanessa pare infatti sfruttare la propria influenza sul ragazzo per manipolarlo e controllarlo. Lo spinge a compiere atti autolesionistici, accusandolo di azioni violente. Gli eventi conducono Maddie a effettuare delle ricerche sulla ragazza, fino a giungere a un’inquietante verità: è sua intenzione spingere suo figlio al suicidio.

Il cast de L’incubo di una madre:

Grant Gustin: Chris Stewart

Jessica Lowndes: Vanessa Redman

Annabeth Gish: Maddie Stewart

Jay Brazeau: Donald Mojan

Eric Breker: Detective Harcroft

Aren Buchholz: Jake

Erica Carroll: Lynn

Samuel Patrick Chu: Cam

Dorothy Dalba: Jessica

Burkely Duffield: Matt

Andy Holmes: Young Officer

Christina Jastrzembska: Principal Overburt

Raphael Kepinski: Officer Brooks

Colin Lawrence: Coach Brody

Alexandra Mihill: Mommy

Courtney Paige: Cheryl

Sean O. Roberts: Lew

Jasmine Sarin: Jessica’s Daughter

Joel Semande: Male Orderly

Madison Smith: Kale

Sebastian Spence: Steve

Dane Stevens: Dottore

Lanette Ware: Officer Tate

Cainan Wiebe: Shwarzstein

