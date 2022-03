Bridgerton 3: quando esce e trama

Netflix ha rinnovato Bridgerton per una stagione 3 e 4. In attesa di scoprire se ve ne saranno altre, così da completare l’adattamento della saga di Julia Quinn, facciamo un piccolo salto nel futuro e parliamo della terza stagione.

Chi saranno i protagonisti di Bridgerton 3? Quale membro della celebre famiglia si innamorerà perdutamente? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione dell’amatissima serie TV.

Bridgerton 3 quando esce

Non vi è una data d’uscita ufficiale per Bridgerton 3. Non è stata infatti proposta una precisa calendarizzazione dopo l’annuncio dei due rinnovi ufficiali. Viene però da pensare come possa trascorrere circa 1 anno e mezzo dall’arrivo in streaming della seconda stagione.

La prima è stata proposta a dicembre 2020 e la seconda fa il suo esordio su Netflix il 25 marzo 2022. In meno di due anni è stato prodotto un nuovo ciclo di episodi, nonostante l’emergenza Covid. Ora la situazione sanitaria pare maggiormente sotto controllo, il che potrebbe ridurre ulteriormente i tempi. Non è da escludere che si debba attendere soltanto fino a marzo-aprile 2023, anche se l’ipotesi autunno del prossimo anno pare più probabile.

Bridgerton 3 trama

La vita di Sophie Becket non è mai stata facile. Discendente da una famiglia nobile di grande importanza, è in realtà la figlia illegittima del conte di Penwood. Ciò l’ha portata a essere trattata costantemente come una domestica. La situazione non fa che peggiorare dopo la morte del padre, che la lascia sola con la matrigna e le sorellastre.

Non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi, un giorno, al ballo in maschera di Lady Bridgerton. È proprio qui che incontra il suo principe azzurro. Travolta da una sorta di incantesimo, mentre volteggia tra le braccia di Benedict Bridgerton, secondogenito della celebre famiglia. Tutto però si dissolve alla mezzanotte, anche se quel ricordo continua a scaldarle il cuore.

Neanche Benedict riesce a dimenticarla e deve scoprire chi si celava dietro quella maschera. È pronto a sposarla perché travolto da un colpo di fulmine. Anni dopo, però, incontra casualmente Sophie, che ritiene essere una cameriera. È assalito dai dubbi. Crede impossibile lei fosse a quel ballo ma prova dei sentimenti. È dunque combattuto tra l’abbandonarsi a questa nuova storia, dimenticando la giovane mascherata, o proseguire nella ricerca dell’amata di un tempo. Ignaro del fatto che si tratti della stessa persona.

