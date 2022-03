Giustizia privata: trama e cast del film

Giustizia Privata: scopriamo la trama e il cast del film del 2009 con Gerard Butler e Jamie Foxx, diretto a F. Gary Gary.

Prima di Straight Outta Compton, Fast & Furious 8 e Men in Black: International, F. Gary Gary ha firmato Giustizia privata, action movie che ha definitivamente lanciato la sua carriera da regista. Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi nell’ottobre 2009, per arrivare in Italia quasi un anno dopo, nell’agosto 2010. Un film molto apprezzato dagli spettatori, che sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 venerdì 25 marzo. Scopriamo dunque di cosa parla e il cast integrale della pellicola.

Giustizia privata: la trama

Il protagonista del film è Clyde Shelton, interpretato da Gerard Butler, ex ingegnere meccanico della CIA che ha deciso di ritirarsi dal lavoro e di dedicarsi interamente alla sua famiglia. Il dramma arriva quando la famiglia di Clyde subisce un’aggressione da due malviventi per strada, che uccidono la moglie e la figlia. L’uomo riconosce gli assassini, ma non riesce a ottenere giustizia perché il procuratore distrettuale Nick Rice (Jamie Foxx) patteggia per una pena lieve e uno dei due criminali viene rilasciato. Clyde dunque, persa la fiducia nel sistema giudiziario in cui credeva fermamente, decide di vendicarsi personalmente di tutti coloro che hanno dato vita a quell’accordo.

Giustizia privata: il cast

Ecco il cast integrale del film di F. Gary Gary:

Jamie Foxx: Nick Rice

Gerard Butler: Clyde Shelton

Colm Meaney: Detective Dunnigan

Bruce McGill: Jonas Cantrell

Leslie Bibb: Sarah Lowell

Michael Irby: Detective Garza

Regina Hall: Kelly Rice

Christian Stolte: Clarence Darby

Viola Davis: Sindaco

Gregory Itzin: Direttore Iger

Michael Kelly: Bray

Brooke Stacy Mills: Clara Clyde

Ksenia Hulayev: Daisy Clyde

Josh Stewart: Rupert Ames

Annie Corley: Giudice Laura Burch

Richard Portnow: Bill Reynolds

Roger Bart: Brian Bringham

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI